Visita braidese per l'assessore regionale Gallo, all'Ascom per discutere di servizi e programmazione territoriale

Nella mattinata, presso la sede di Ascom Bra, si è tenuto un incontro costruttivo tra l’Assessore regionale Marco Gallo (con delega a Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette – foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000, Attività estrattive, Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, Biodiversità e tartuficoltura) e una delegazione di Ascom Bra, composta dalla Presidenza, dal Direttore Luigi Barbero e da alcuni responsabili dei Servizi Ascom.

Nel corso della piacevole conversazione, il Direttore Barbero ha illustrato le molteplici progettualità che Ascom Bra sta portando avanti, oltre ai tradizionali servizi di supporto alle aziende. L’Associazione, infatti, è attiva in nuovi ambiti di attività come la formazione, la medicina e la telemedicina, l’innovazione e la creazione di eventi, grazie a progetti propri e in collaborazione con Aziende ed Enti del territorio, resi possibili anche, e soprattutto, dal supporto della Regione Piemonte.

Da parte sua, l’Assessore Gallo ha approfondito le tematiche a lui delegate dal Governatore, evidenziando le opportunità che il territorio può cogliere nei vari settori, in un’ottica di valorizzazione e sviluppo condiviso.

«L’incontro con Ascom Bra è stato un momento di confronto prezioso e di dialogo tra istituzioni e associazioni di categoria perché un lavoro condiviso può trasformare le idee in progetti concreti e opportunità reali per la comunità – ha spiegato l’assessore Marco Gallo a margine dell’incontro - Come Regione Piemonte, il nostro obiettivo è valorizzare e potenziare le attività che contribuiscono alla crescita dell’economia locale, creando sinergie efficaci tra pubblico e privato, per rendere il nostro territorio più attrattivo e competitivo. Nell’ambito delle mie deleghe, vogliamo rafforzare le politiche di sviluppo per la montagna, le aree interne e i GAL; sostenere il turismo e il sistema neve; tutelare il patrimonio ambientale che rappresenta una delle nostre più grandi risorse».

Una soddisfazione reciproca, come si evince dalle parole del direttore di Ascom Bra Luigi Barbero: «Siamo grati e molto felici di aver potuto ospitare in Ascom, dopo l’assessore regionale Paolo Bongioanni, anche l’assessore Marco Gallo. Questo testimonia il filo diretto che unisce la nostra Associazione alla Regione Piemonte e conferma il ruolo di Ascom Bra quale protagonista nella realizzazione di progetti comuni su numerosi aspetti. La collaborazione con la Regione e con le Istituzioni locali è per noi un valore aggiunto che permette di crescere e di offrire alle imprese del territorio un sostegno sempre più concreto ed efficace».

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire nella condivisione delle iniziative in essere e a studiare nuove forme di collaborazione, allo scopo di rafforzare ulteriormente il tessuto imprenditoriale locale e la sua capacità di innovare in ambito economico, sociale e culturale.