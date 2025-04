Anche quest'anno tornano i Treni del Mare: la Regione Piemonte rinnova il servizio di collegamento con la Liguria

Anche quest'anno la Regione Piemonte insieme all'Agenzia della Mobilità piemontese, Trenitalia e RFI, rinnova il servizio dei Treni del Mare, potenziando i collegamenti ferroviari tra il Piemonte e le località costiere liguri.



Da venerdì 4 aprile e fino al 14 settembre saranno attivi 18 treni aggiuntivi alla settimana (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica) verso il Ponente ligure. Un ulteriore rafforzamento del servizio è programmato in occasione delle festività pasquali, con 37 treni aggiuntivi e un potenziamento del servizio attivo dal Giovedì Santo al martedì dopo Pasqua. Potenziamenti sono previsti anche nel ponte di San Giovanni.



"Il servizio dei Treni del Mare rappresenta ormai un appuntamento fisso per i piemontesi che desiderano raggiungere le località balneari della Liguria in modo comodo e sostenibile - dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi -. Ogni anno, in base alle esigenze dell'utenza, apportiamo miglioramenti per offrire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle aspettative dei viaggiatori. Questo servizio offre un'alternativa valida all'utilizzo dell'auto privata e quindi incoraggiamo i cittadini a scegliere il treno per i loro spostamenti verso il mare, sia per la comodità che per la sostenibilità di questa opzione".

“I Treni del Mare sono il risultato di un lavoro continuo di potenziamento e miglioramento dell'offerta ferroviaria, che vede coinvolti Regione, Agenzia e Trenitalia - aggiunge Cristina Bargero, presidente dell'Agenzia della Mobilità piemontese -. Un lavoro attento alle esigenze dei cittadini e che rappresenta la conferma della volontà di rendere la mobilità sempre più sostenibile e capace di intercettare i bisogni dei viaggiatori”.



RV TORINO-SAVONA-ALBENGA-IMPERIA-VENTIMIGLIA (PONENTE LINE)

I treni di rinforzo circolano il venerdì e il sabato feriali e nei giorni festivi da venerdì 4 aprile a domenica 14 settembre.

Questo il dettaglio degli orari:

VENERDI

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3194 Savona 18.47 – Torino PN 21.10

SABATO

3177 Torino PN 6.55 – Imperia10.44

3169 Torino PN 8.50 – Albenga 12.25

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3191 Imperia 16.20– Torino PN 20.00

3187 Albenga 18.06 – Torino PN 21.10

DOMENICA E FESTIVI

3173 Torino PN 6.10 – Ventimiglia 10.02

3175 Torino PN 6.55 – Imperia 10.38

3179 Torino PN 7.50 – Albenga 10.50

3171 Torino PN 8.50 – Albenga 11.50

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3181 Ventimiglia 14.38 – Torino PN 18.50

3183 Albenga 17.05 – Torino PN 20.04

3198 Savona 18.00 – Torino PN 20.40

3185 Albenga 18.06 – Torino PN 21.10

3189 Imperia 19.14 – Torino PN 22.45

3196 Savona 21.45 – Torino PN 23.58



Nel periodo di Pasqua sono previsti 37 treni aggiuntivi con un potenziamento del servizio attivo dal Giovedì Santo al martedì dopo Pasqua

GIOVEDI SANTO, 17 aprile

3169 Torino PN 8.50 – Albenga 12.25

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3194 Savona 18.47 – Torino PN 21.10

VENERDI SANTO, 18 aprile

3169 Torino PN 8.50 – Albenga 12.25

3194 Savona 18.47 – Torino PN 21.10

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3194 Savona 18.47 – Torino PN 21.10

SABATO SANTO, 19 aprile

3177 Torino PN 6.55 – Imperia10.44

3169 Torino PN 8.50 – Albenga 12.25

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3191 Imperia 16.20– Torino PN 20.00

3187 Albenga 18.06 – Torino PN 21.10

DOMENICA di PASQUA E LUNEDI di PASQUETTA

3173 Torino PN 6.10 – Ventimiglia 10.02

3175 Torino PN 6.55 – Imperia 10.38

3179 Torino PN 7.50 – Albenga 10.50

3171 Torino PN 8.50 – Albenga 11.50

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3181 Ventimiglia 14.38 – Torino PN 18.50

3183 Albenga 17.05 – Torino PN 20.04

3198 Savona 18.00 – Torino PN 20.40

3185 Albenga 18.06 – Torino PN 21.10

3189 Imperia 19.14 – Torino PN 22.45

3196 Savona 21.45 – Torino PN 23.58

MARTEDI DOPO PASQUA, 22 aprile

3169 Torino PN 8.50 – Albenga 12.25

3193 Torino PN 14.00 – Savona 16.08

3194 Savona 18.47 – Torino PN 21.10



Sono inoltre previsti due treni di rinforzo il giorno di San Giovanni (giovedì 24 giugno)

3151 Torino PN 6.55 – Imperia 10.48

3153 Imperia 18.50 – Torino PN 22.45

LINEA TORINO-GENOVA

Oltre ai collegamenti verso le località costiere, dal 6 aprile al 14 settembre solo nei giorni festivi verrà prolungato il percorso di due treni regionali veloci sulla tratta Torino-Genova, offrendo un'opzione di viaggio aggiuntiva per pendolari e turisti:

* il treno RV 2105, in partenza da Torino Porta Nuova alle 16:30 e normalmente diretto ad Alessandria proseguirà fino a Genova Brignole (18:46);

* Il treno RV 2108, in partenza da Alessandria alle 20:31 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 21:30 avrà origine da Genova Brignole (19:08).

Gli orari dettagliati dei treni e le informazioni sulle fermate sono disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia.