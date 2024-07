Appello urgente a donare sangue, quasi esaurite le scorte all'ospedale di Cuneo

La campagna di sensibilizzazione ha raggiunto anche i canali social che hanno fatto da cassa di risonanza e rimbalza di chat in chat.

E' scattato, nelle scorse ore, l'appello del Centro Trasfusionale dell'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo che ha indicato nel tipo di sangue sia di gruppo 0 positivo che negativo quello di cui hanno maggior urgenza. Da qui la richiesta di donare e prenotarsi tramite App servizisanitaricuneo.prenotami.cloud oppure telefonicamente al 0171/642291 dalle 8 alle 15.30 o direttamente presso il Servizio al piano terra.



A seguito di massive trasfusioni al giovane 15enne rimasto gravemente ferito nello scontro a bordo della sua moto contro un'auto, la sera di sabato 27 luglio a Peveragno, sono in fase di esaurimento le scorte di sacche di sangue. Il giovane paziente sta continuando a lottare tra la vita e la morte. Si trova ancora ricoverato all'ospedale di Cuneo in prognosi riservata. Nonostante le 19 trasfusioni il livello di emoglobina è ancora troppo basso per poter sostenere l'intervento chirurgico necessario alla gamba, rimasta seriamente compromessa nell'incidente.



Il periodo estivo è, però, tradizionalmente anche il più critico per le donazioni, sia per l'aumento del fabbisogno per una maggiore incidentalità sia per la partenza per le ferie dei donatori.



“Donate più che potete” chiede il direttore del Servizio Trasfusionale Paola Maria Manzini.