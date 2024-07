Roberta Robbione nuova presidente della Conferenza dei sindaci dell'Asl Cn1: "Ecco le nostre priorità"

E' di qualche giorno fa l'assemblea, che ha eletto all'unanimità presidente della Conferenza dei sindaci dell'Asl Cn1 Roberta Robbione, sindaco di Borgo San Dalmazzo e suo vice Giovanni Gatti, sindaco di Moretta.



“L'impegno dei sindaci è un compito importante – commenta Robbione - , dobbiamo monitorare la gestione della sanità pubblica, funzione non semplice.



Ho delineato e definito quelle che, secondo me, potevano essere le priorità su cui concentrarsi insieme al sindaco di Moretta Gatti. Ampia importanza verrà data ai temi che toccano più da vicino i cittadini di tutti i nostri Comuni. Tra le priorità le liste d'attesa per le prestazioni sanitarie alla situazione delle convenzioni con le strutture per anziani non autosufficienti e disabili, con le loro relative lunghe liste d'attesa”.

La partita grossa, quindi, è proprio relativa al rinnovo delle convenzioni tra Asl e i Consorzi Socio Assistenziali territoriali.



“Credo sia importante confrontarci tra sindaci e chi gestisce i servizi – prosegue la neo presidente - per raggiungere riflessioni comuni e ponderate per il bene comune. E' un incarico che raccolgo dall'ex sindaco di Busca e oggi assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, con cui ci siamo sentiti e mi ha assicurato supporto e collaborazione. Desidero mantenere questa continuità anche sul tema nuovo ospedale di Cuneo.

Con il vicepresidente Gatti abbiamo fissato nelle prossime settimane un incontro in Asl per definire la tabella di marcia e la programmazione anche in vista di un nuovo confronto con tutti i sindaci entro fine anno, come richiesto in sede di elezione.



Intanto, chiediamo che vengano sbloccati finanziamenti e che vengano aumentati in favore della disabilità e della non autosufficienza.

Mi metto a servizio del territorio - conclude Robbione - per fare questo lavoro di mediazione, collegamento, segnalazione e tutela della sanità. Ringrazio tutti fin d'ora, a partire dalla dirigenza dell'Asl, a tutti i colleghi e soprattutto il vicepresidente per il lavoro che svolgeremo insieme”.