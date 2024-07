Bra, a fuoco un appartamento in via Trento e Trieste: vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Bra, nella mattinata di oggi (mercoledì 31 luglio).



Coinvolto un appartamento al terzo piano di una struttura in via Trento e Trieste. Le fiamme – originatesi per ragioni ancora non definite – hanno intaccato inizialmente la tenda di una camera da letto, quindi si sono sviluppate sino al materasso.



Non si segnalano feriti: l’appartamento risultava essere vuoto.



Sul posto le squadra di Bra e Alba con l’autoscala, che si sono occupate di bonificare l’intera area. Con loro, anche l’emergenza sanitaria, i carabinieri e la polizia locale.