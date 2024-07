Fossano: visita della direzione ANFI in casa di riposo, per il compleanno del 90enne Paolo Cavanna

Nel pomeriggio di martedì 30 luglio il presidente della sezione M.a. Salvatore Coppola, il consigliere Br. Capo Di Maggio Antonino e il consigliere Br. Capo Sciusco Paolo si sono recati presso una casa di riposo di Fossano per festeggiare il 90° compleanno del socio simpatizzante Cavaliere Uff. Cavanna Paolo. È stata consegnata dal Presidente, a nome della sezione ANFI di Cuneo, la targa ricordo e omaggiato da parte del Consigliere SCIUSCO la spilla per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.



Il Cav. Uff. CAVANNA, che aveva ricoperto in precedenza incarichi in qualità di consigliere provinciale delle ACLI della provincia di Cuneo, ha molto apprezzato questi regali, trattenendo la grande emozione con plauso degli ospiti della struttura e del personale dipendente. Durante i festeggiamenti il m.a. Salvatore Coppola ha rivolto al Cav. Uff. Paolo i saluti di tutti i soci della sezione di Cuneo, del Presidente Nazionale Gen. C.a. Pietro CIANI, del Vice Presidente per l'Italia settentrionale Ten. Col. Pietro D'Amato e dal Consigliere Nazionale per il Piemonte e Valle d'Aosta Br.c. Cosimo ERTICO. Dopo le foto ricordo ci si è ripromessi di ritornare nella struttura e di invitarlo ad una delle tante attività di socializzazione per trascorrere altri momenti insieme.



La nobile iniziativa della Sezione ANFI di Cuneo di festeggiare un socio simpatizzante, è stata molto apprezzata dai presenti che hanno sottolineato il forte legame esistente anche tra i soci simpatizzati e l'associazione.