Alba, domenica chiude il Centro di Prima Accoglienza di via Pola. Il sindaco Gatto: "Pronti a gestire l'emergenza"

L'ultima seduta del Consiglio comunale di Alba è stata l'occasione per approfondire la situazione del Centro di Prima Accoglienza, che chiuderà dal 4 agosto al 26 agosto, grazie all'interrogazione della consigliera Anna Chiara Cavallotto (lista Alberto Gatto Sindaco - Alba Attiva e Solidale), che ha evidenziato anche le criticità legate al caporalato.

Il sindaco Alberto Gatto ha insistito sulla necessità di un accoglienza diffusa, che riguardi tutto il territorio attraverso un "ragionare come una rete attraverso l'aiuto di tutti i soggetti coinvolti".

Sul Cpa il sindaco ha spiegato che si era consapevoli dei lavori a cui sarebbe andata incontro la struttura. "La chiusura era prevista da un accordo della precedente amministrazione. Gli interventi permetteranno di spostare il refettorio dal primo piano al piano terra, ampliando i locali di accoglienza. Insieme all'assessora alle Politiche sociali Donatella Croce, le nostre due ripartizioni Lavori Pubblici e Servizi Sociali, il Consorzio Socio-Sanitario, le forze dell'ordine e l'Asl abbiamo deciso di mettere a disposizione la palestra della Macrino per accogliere gli ospiti. Metteremo a disposizione un posto letto e offriremo un pasto come avveniva in via Pola. Abbiamo coinvolto anche le associazioni di volontariato, a partire dalla Protezione Civile e gestiremo questo spazio per dare accoglienza e dignità a queste persone, attraverso una gestione mirata a cui abbiamo dedicato delle risorse specifiche. Dopo il 26 agosto chiuderemo la palestra e gli ospiti, in accordo con la Caritas, torneranno al Cpa".



Il primo cittadino ha concluso il suo intervento parlando del protocollo Common Ground, che dal 26 agosto permetterà, grazie alla Prefettura e alla Regione Piemonte, di avere dieci posti letto alla Casa Commenda di Alba.