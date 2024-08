Oltre mille visitatori alla mostra d’arte a Palazzo Sarriod La Tour di Costigliole Saluzzo

Oltre mille visitatori hanno già affollato le sale di Palazzo Sarriod La Tour a Costigliole Saluzzo nel primo mese di apertura della mostra d’arte contemporanea dal titolo La Leggerezza della scultura contemporanea, curata dalla critica Cinzia Tesio. L’apertura proseguirà nei mesi di agosto, settembre e ottobre.

La rassegna, ad ingresso gratuito, presenta le opere di tre artisti di valenza internazionale come Enzo Bersezio, Carlo D’Oria e Toshiro Yamaguchi. L’organizzazione è promossa dall’Associazione giovanile AttivaMente, con l’aiuto del Comune di Costigliole Saluzzo e numerosi sponsor pubblici e privati.

"Con questa attività espositiva - spiega il presidente Monica Giraudo - abbiamo avviato un percorso lungo e impegnativo per creare relazioni con il territorio dove i prodotti d’eccellenza come l’albicocca tonda, il vino quagliano che vengono abbinati alla bellezza dell’arte insieme alla musica e ad altri linguaggi artistici per promuovere il territorio attraverso la cultura”.

Gli orari

Le aperture sabato dalle 15,30 alle 19 – domenica dalle 9,30 alle 12,30 dalle 15 alle 19,00. Apertura straordinaria giovedì 15 agosto in orario pomeridiano.