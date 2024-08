Al via in Valle Maira il Concorso Fotografico "I Colori di Macra"

Agosto è iniziato e l'Ecomuseo Alta Valle Maira con la Pro Loco Rupicapra di Macra sono lieti di annunciare il concorso fotografico "I Colori di Macra".



Si tratta di un'opportunità unica per fotografi amatoriali e professionisti, per mostrare la bellezza del comune di Macra in una serie di scatti fotografici. Le foto devono essere scattate all'interno del comune di Macra e non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.



Il concorso è aperto a tutti e prevede due categorie di premi: il Premio Social e i Premi Concorso.



Il premio social

Per partecipare al Premio Social occorre seguire le pagine Instagram @ecomuseoaltavallemaira e @prolocorupicapra. Queste pagine dovranno essere taggate nella foto scelta per il concorso, che che dovrà essere postatata sul proprio profilo personale tra l'1 agosto e il 31 agosto. Bisogna aggiungere #icoloridimacra nel commento/caption e la la foto che otterrà più "mi piace" vincerà. Il vincitore riceverà il libro "Val Maira a Pè - 147 itinerari di montagna" di Bruno Rosano.



I premi del concorso

Per partecipare a Premi Concorso occorre invece inviare una foto (ogni partecipante può inviare una sola) in alta risoluzione, in formato .jpeg, entro il 31 agosto all'indirizzo e-mail prolocorupicapra@gmail.com. I file dovranno essere nominati come segue: Cognome_Nome_Titolo_Luogo. Le votazioni online si apriranno sul sito ecomuseoaltavallemaira.it nel mese di settembre. Ad essere premiate saranno le 3 fotografie che sul sito otterranno più voti:

1° classificato: Box Buono Valle Maira del valore di 100€;

2° classificato: Box Buono Valle Maira del valore di 50€;

3° classificato: Box Buono Valle Maira del valore di 25€.



I box sono spendibili in oltre 50 realtà della Valle e tutti i vincitori riceveranno il Calendario Valle Maira 2025 di Loris Astesano.



Una grande opportunità infine: le 20 migliori fotografie (5 dal Premio Social e 15 dai Premi Concorso) saranno stampate ed esposte presso la sala Infoecopoint a Macra.



Per ulteriori informazioni e per partecipare, visitate il sito ecomuseoaltavallemaira.it. Contatti:

Ecomuseo Alta Valle Maira

Mail: info@ecomuseoaltavallemaira.it Instagram: @ecomuseoaltavallemaira



Proloco Rupicapra, Macra

Email: prolocorupicapra@gmail.com Instagram: @prolocorupicapra