Da Roccabruna a Farigliano, le ballerine del Centro Sportivo Val Maira in uno spettacolo dedicato al “Progetto Elisa Raspino"

Sono emozionate le ballerine del Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna: con l’insegnante Luisa Giorcelli, si stanno preparando per quello che sarà uno spettacolo collegato allo scorso 1 marzo, che le aveva viste protagoniste al CineTeatro Iris di Dronero.

Appuntamento domani sera, sabato 3 agosto alle ore 21, questa volta presso la quercia secolare in località Sarmenga di Farigliano. Una serata, “Incantesimi e magie della notte” di poesia, musica e danza organizzata per raccogliere fondi in favore del progetto “Progetto Elisa Raspino" per la diagnosi precoce dei tumori e la cura attivo presso IRCCS di Candiolo.

Proprio da quest’anno, molte donne in cura presso l'Istituto di Candiolo potranno usufruire dei nuovi metodi di laboratorio non invasivi per tracciare l'efficacia dei trattamenti contro cancro al seno. Una tecnologia sempre in evoluzione, con grande lavoro da parte dei medici e ricercatori, in un impegno quotidiano davvero ammirevole.

“La danza è un linguaggio oltre il linguaggio, tanto profondo quanto significativo - dice Luisa Giorcelli - ed in questo caso è anche vicinanza e sostegno. La serata a Dronero aveva visto la generosità di molte persone, con una cifra raccolta di oltre 500 euro. Noi continuiamo a fare il possibile per portare in scena lo spettacolo e raccogliere ulteriori fondi, da avvicinarci il più possibile alla cifra utile. È un progetto davvero importante.”

Ad essere protagonisti anche il Trio Flarpinos (Valeria Arpino, Alessia Musso, Eugenia Ruggieri) gli attori Ilva Fontana, Elena Griseri, Paolo Occelli e la Pole Dance Virtude Alba, in uno spettacolo che vede la regia di Ilva Fontana organizzato dall’associazione culturale Alfombras in collaborazione con il Comune di Farigliano.