Chiusa di Pesio: ufficializzate le date delle manifestazioni in città

Sono ufficiali le date degli eventi clou che vedono direttamente coinvolti il Comune di Chiusa di Pesio, la Pro Loco, l’Ufficio Turistico e tante associazioni che operano sul territorio.

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto Chiusa di Pesio presenta la 25° edizione della festa patronale in onore di Sant’Antonino per tutti nota come “Ciüsa Duvarta”.

Il ricco programma risponde alle esigenze di tutti, grandi e piccini, con un occhio al gusto e alla tradizione. Immancabile la grande fiera per le vie del paese, domenica 31 agosto.

Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre la 27ª edizione della “Festa del Re Marrone”, l’imperdibile appuntamento che celebra il Marrone di Chiusa di Pesio, pregiato frutto tipico della zona agricola delle “Vigne”.

La manifestazione offre un ricco calendario di eventi che spaziano dall’enogastronomia alla cultura, con momenti di intrattenimento per tutte le età.

Domenica 26 ottobre Fiera per le vie del paese con area dedicata interamente al Marrone ed ai suoi derivati.

Domenica 7 dicembre il centro storico di Chiusa di Pesio sarà il palcoscenico della sesta edizione di “Nel paese incantato”, l’evento che trasformerà il borgo in un vero e proprio paesaggio da fiaba. L’attesissimo appuntamento natalizio regalerà ai visitatori una giornata indimenticabile dal mattino al tramonto. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino di Natale per le vie del centro storico.

Per partecipare ai tre eventi fieristici è necessario contattare l’Ufficio Turistico Valle Pesio in Piazza Cavour, 13 tel. 0171/734990 (anche WhatsApp) e-mail valle.pesio@gmail.com