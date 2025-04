Saluzzo: la compagnia "D'la Vila" di Verzuolo in scena con il nuovo spettacolo al Teatro Magda Olivero

Prosegue domani, venerdì 11 e sabato 12 aprile alle 21 la stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj APS in collaborazione con la compagnia “I Mach Fina Lì” di Cervignasco al Cinema Teatro Magda Olivero. Sul palco salirà la compagnia “d’la Vila” di Verzuolo con lo spettacolo “Che bel sogn… n’ura ed piasì proibì”, una commedia piemontese in tre atti di Carlo Antonio Panero.



Una famiglia, per permettere alla figlia di frequentare la buona società, è alla ricerca di un buon partito. La commedia, ambientata alla fine dell’Ottocento, ruota attorno all’organizzazione del matrimonio della figlia da parte dei due genitori, ma mentre la madre vuole un giovane che non abbia avuto relazioni equivoche, il padre, frastornato dalla mondanità che la città offre, desidera un uomo con molta esperienza che abbia provato le gioie dei “piaceri proibiti” e che possa quindi indirizzarlo per quella strada al fine di poter anche lui, ormai non più giovane, assaporare almeno per una volta emozioni e relazioni mai

vissute.

La trama assume l’aspetto di un raffinato gioco di equivoci e di bugie per l’agitarsi dei suoi interpreti, ma al termine ci sarà sempre il lieto fine dove il sorriso si sposa con l’ironia.



Saliranno sul palcoscenico Carlo Antonio Panero, Caterina Bonino, Elisa Peracchia, Ugo

Rizzato, Claudio Nasi, Bruna Corrado, Maddalena Giacosa, Piergiorgio Silvestro, Elide

Sartore, Irma Emanuel, Valentina Giordano, PierLuigi Rovere, Matteo Quaglia.



Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854. Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it