Il Festival di circo ed arti performative Mirabilia arriva a Vernante

Dall'8 all'11 agosto Vernante diventerà il palcoscenico di un evento unico, ricco di spettacoli circensi e di arti performative. Il festival vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale e proporrà un programma variegato e coinvolgente per tutte le età.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 9 AGOSTO

- ORE 17:00-22:30: Microcirco “La Piazza dei Balocchi” presso Piazza Mandulera.

- ORE 19:00: Nando e Maila in “Il tempo di un tramonto-cabaret circense”, uno spettacolo di circo e canto presso la Tourusela.

- ORE 20:30: Pau Palus dalla Spagna presenta “Zloty”, premiato come miglior spettacolo di clown agli Zirkólika Awards 2023, in Piazza Biot.

- ORE 21:30: Nando e Maila con lo spettacolo di circo musicale “Kalinka” in Piazza de l’Ala.



SABATO 10 AGOSTO

- ORE 10:30-22:30: Microcirco “La Piazza dei Balocchi” presso Piazza Mandulera.

- ORE 16:30: La Recicleta , spettacolo di marionette presso Vicolo Castello.

- ORE 17:00: Prismadanza con l'energetica “Prismabanda Street Band” per le vie del paese.

- ORE 18:00: Il Melarancio presenta “La Battaglia dei cuscini” in Piazza de l’Ala. Un’esplosione di divertimento che coinvolgerà giovani, bambini, genitori e nonni.

- ORE 20:30: Pau Palus (ES) con “Zloty” in Piazza Biot.

- ORE 20:45: Baby Dance in Piazza de l’Ala.

- ORE 20:45: La Recicleta , spettacolo di marionette presso Vicolo Castello.

- ORE 21:15: I CIANSUNIER con le loro canzoni da osteria in Piazza de l’Ala.

DOMENICA 11 AGOSTO

- ORE 10:30-22:30: Microcirco “La Piazza dei Balocchi” presso Piazza Mandulera.- ORE 16:30 e 18.45: La Recicleta , spettacolo di marionette presso Vicolo Castello.- ORE 18:00: Il Trio Circ presenta “Concrete OO”, uno spettacolo di acrobazie aeree e divertenti equilibri precari, in piaza de l'ala- ORE 20:30: Pau Palus (ES) con “Zloty” in Piazza Biot.- ORE 21:00: Baby Dance a cura delle animatrici di Prismadanza in Piazza de l’Ala.-ORE 21.45: gran finale con lo spettacolo di fuoco dei Calidè di Prismadanza che unisce danza, giocoleria e manipolazione del fuoco, molte coreografie di gruppo ed effetti speciali ad una narrazione di crescita interiore.

- Il Circo Madera intanto nell'area bocciofila sarà in residenza e presenterà i suoi spettacoli al pubblico

La programmazione è disponibile su https://www.festivalmirabilia.it/programma-2024/on-the-road-vernante/