Preit di Canosio, per i festeggiamenti di San Lorenzo torna la rievocazione della "Bahio di San Luréns"

Inizieranno sabato 10 agosto, con la tradizionale polenta dell’amicizia, i festeggiamenti per San Lorenzo, patrono di Preit di Canosio, borgata della Val Maira. Ritornata alla vita, con la ricostruzione delle sue abitazioni - ripristinando la storica e suggestiva architettura in legno e pietre - dopo anni di spopolamento e abbandono.

La rievocazione della “BAHIO DI SAN LAURÉNS” è legata alla difesa della comunità cristiana dalle escursioni degli Ugonotti, protestanti, insediati nelle valli saluzzesi nel XVI secolo, quando, con la morte dell’ultimo marchese Gabriele, nel 1548, il territorio divenne protettorato francese. Bisognerà aspettare l’annessione sabauda, voluta dal duca Carlo Emanuele I e riconosciuta nel 1601 con il trattato di Lione, per ristabilire l’identità cattolica del marchesato.

Gli abitanti del Préit reagirono alle pesanti escursioni degli Ugonotti, costituendo una scorta armata - la BAHIO - comandata da un Abbà, che rimaneva in carica per un anno.

La BAHIO DI SAN LAURÉNS è diventata tradizione dalla seconda metà del 1800. Una rievocazione storica con tanto di alabardieri in costume, posti a protezione di San Lorenzo. Dopo le celebrazioni religiose del mattino, e il successivo pranzo conviviale, nel pomeriggio la Bahio, insieme ai partecipanti alla festa, bussa di porta in porta, per trovare il nuovo Abbà, festeggiato al grido di “vivo l’Abà nòu!”

sabato 10 agosto: tradizionale polentata serale “dell’amicizia”.

domenica 11 agosto: Santa Messa (ore 10.15) a seguire processione con San Lorenzo per le vie della borgata. Nella stessa mattinata “vendita all’incanto” di prodotti tipici del territorio. Nel pomeriggio tutti i presenti parteciperanno alla ricerca dell’Abbà Nuovo.

lunedì 12 agosto: serata astronomica, con la collaborazione della Sideralis di Cuneo, ad osservare le stelle, presso località Grange Selvest (una delle aree più buie d’Europa).

martedì 13 agosto: giochi per bambini e avvicinamento all’arrampicata.

mercoledì 14 agosto: aperitivo diffuso per la borgata, seguito dal concerto della band ControSenso.

sabato 17 agosto: “Festa dei giovani” con Torneo di calcio a 5 e cena a base di porchetta.

Per info: Andrea 320 2651165 - Donatella 333 4628035