Borgo San Dalmazzo, ricevuto in Comune il tenore Michelangelo Pepino

La sindaca Roberta Robbione e l’Assessora alla Cultura Michela Galvagno hanno ricevuto in Comune a Borgo San Dalmazzo il tenore Michelangelo Pepino recentemente premiato dall’Associazione Piemontesi nel mondo.



In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario del monumento “Ai Piemontesi nel Mondo” a San Pietro Val Lemina, evento promosso dall’Associazione Piemontesi nel mondo, l’illustre borgarino ha ricevuto il riconoscimento per “aver contribuito, attraverso la musica, a consolidare i legami tra il Piemonte e le comunità piemontesi diffuse in tutto il mondo”.



Il borgarino, che era già stato premiato dalla Federazione Internazionale Associazioni Piemontesi nel Mondo nel 2016 come “Piemontese protagonista”, è impegnato da anni con la sua attività canora e musicale nel rappresentare la cultura italiana e piemontese a livello internazionale.



Ricevere questo riconoscimento è stato emozionante e inaspettato – ha dichiarato Michelangelo – l’evento a San Pietro Val Lemina ha rappresentato una bellissima opportunità di incontrare nuovamente tanti amici “anche lontani”. Colgo l’occasione per ringraziare la mia prima sostenitrice, mia moglie Giuliana, il suo supporto è stato fondamentale per ottenere i risultati e le soddisfazioni che ho raggiunto nel corso della mia carriera.



Ringraziamo il nostro concittadino – comunicano la Sindaca e l’Assessora Galvagno – la sua arte e la sua musica hanno sempre saputo accompagnare i momenti importanti del nostro territorio, facendo inoltre conoscere il nome di Borgo San Dalmazzo nel mondo.