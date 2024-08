Guasto alla linea elettrica tra Porta Nuova e Porta Susa: disagi e ritardi su alta velocità e treni regionali

Guasto alla linea elettrice tra Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa ed è un'altra giornata di passione per chi si mette in viaggio con il treno.

Alle 10,10 i tecnici di Trenitalia sono stati avvisati e hanno cominciato a operare sul guasto per ripristinare il traffico, ma le ripercussioni sono già evidenti soprattutto nei collegamenti per Milano.

Nel Nodo di Torino, al momento, la circolazione ferroviaria è sospesa per i treni alta velocità e regionali veloci da eper Milano e per i regionali da e per Bardonecchia.



Sono in corso riprogrammazioni e modifiche di percorso con deviazioni via Torino Lingotto con conseguenti rallentamenti fino a un'ora'.

In particolare il Freccia Rossa 9612 partito da Battipaglia alle 5:12 con arrivo previsto a Torino Porta Nuova alle 12:10 è fermo dalle ore 11,10 a Milano Centrale.

L'avviso su Viaggiatreno



Treni Alta Velocità direttamente coinvolti instradati sul percorso alternativo via Torino Lingotto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9702 Venezia Santa Lucia (5:48) - Torino Porta Nuova (11:05)

• FR 9508 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:21)

Il treno FR 9300 Perugia (5:19) - Torino Porta Nuova (10:20) oggi termina la corsa a Torino Porta Susa.

I passeggeri diretti a Torino Porta Nuova possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Reggio Calabria Centrale (22:07) oggi ha origine da Torino Porta Susa.



I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 798 Salerno (19:25) - Torino Porta Nuova (10:55) del 2 agosto oggi termina la corsa a Chivasso.



I passeggeri possono utilizzare i primi treni Regionali utili fino a Torino Porta Nuova.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.