Torna la Strapaesana con la sua 47esima edizione nel paese della valle Po

Paesana si prepara a vivere un’altra emozionante edizione della “Strapaesana”.

La tradizionale corsa podistica, giunta alla sua 47esima edizione, animerà le vie del paese il prossimo 10 agosto con partenza da via Po alle 17. Un appuntamento imperdibile per sportivi e non, che da anni richiama appassionati da tutta la zona.

La manifestazione prevede una gara competitiva di 5 km, che attraverserà le strade più caratteristiche del paese, e una passeggiata non competitiva aperta a tutti, adulti, bambini, famiglie e anche gli amici a quattro zampe.

Un’occasione unica per trascorrere una giornata all’aria aperta, fare attività fisica e condividere momenti di allegria con gli altri.

Numerosi i premi in palio, offerti dalle attività commerciali paesane, che verranno estratti tra i partecipanti.

Tra questi un televisore da 43 pollici, dei buoni viaggio, un completo da sci e un abbonamento sciistico stagionale.

Dopo la corsa, i partecipanti potranno festeggiare al party finale.

Il pacco gara comprende maglietta, bottiglietta d’acqua e buono per i pasta party.

Le iscrizioni si possono effettuare durante il mercato cittadino di venerdì 9 agosto, oppure dalle tabaccherie Olocco e Badellino di Paesana.

Saranno aperte anche il giorno dell’evento in piazza Vittorio Veneto fino a poco prima della partenza.