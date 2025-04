Diritto all’aborto, se ne parla ad Alba con Giulia Siviero

"La legge 194 ha depenalizzato l’aborto, ma non ha sancito un diritto. Dopo 47 anni, l’interruzione volontaria di gravidanza resta un percorso a ostacoli, soprattutto per chi vive in certe regioni d’Italia". È da questa consapevolezza che nasce il prossimo appuntamento promosso dall’associazione In.differenti, in programma sabato 19 aprile alle ore 15 al Palazzo Mostre e Congressi di Alba.

L’incontro, dal titolo "Libere di scegliere, lo siamo davvero?", affronta in modo diretto e critico la condizione del diritto all’aborto nell’Italia contemporanea, partendo da una riflessione sulla legge 194 del 1978, frutto di un lungo confronto parlamentare e delle mobilitazioni dei movimenti femministi.

"Sin da subito – ricordano le organizzatrici – fu evidente come l’inserimento dell’obiezione di coscienza nel testo della legge potesse diventare una via per svuotarla di senso". Oggi quella previsione si è concretizzata: secondo i dati più recenti, circa 7 medici su 10 si dichiarano obiettori, con punte che, in alcune regioni, rendono di fatto impossibile praticare l’IVG in strutture pubbliche.

A guidare la riflessione sarà Giulia Siviero, giornalista e attivista, da anni impegnata sul fronte delle questioni di genere e dei movimenti transfemministi. Una voce autorevole, capace di mettere in luce le contraddizioni e le conseguenze concrete di un sistema che, a distanza di quasi mezzo secolo, continua a lasciare molte donne senza una reale possibilità di scelta.

L’ingresso all’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri promossi da In.differenti, ed è organizzato in collaborazione con la Fondazione “Ugo Cerrato”, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cuneo e il Comune di Alba.