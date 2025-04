Due podi per l’Accademia Scherma Alba: marzo col sorriso

Marzo ha il sapore del metallo buono per l’Accademia Scherma Alba, che festeggia due medaglie di bronzo conquistate nel giro di poche settimane. In pedana, i giovani atleti del club si sono distinti in contesti molto diversi – dalla spada olimpica alla scherma storica – portando a casa esperienza, emozioni e risultati.

Il fine settimana del 22-23 marzo ha visto la partecipazione al Campionato Regionale GPG (10-14 anni) e al Trofeo CONI a Cavour, in provincia di Torino. Tra le tante prestazioni di valore spicca quella di Francesco Conte, che nella categoria Ragazzi di spada ha conquistato un brillante terzo posto assoluto.

"Dopo un ottimo girone chiuso al 6° posto generale, Francesco ha superato con sicurezza gli ottavi di finale contro Edoardo Farina del CH4 Sporting Club (15-5) e i quarti con Federico Viecca della Ginnastica Victoria (15-11). In semifinale, contro Cristiano Rossi del Club Scherma Casale, è riuscito inizialmente a prendere il vantaggio, ma ha dovuto poi cedere 11-15, chiudendo con una splendida medaglia di bronzo", raccontano soddisfatti i tecnici.

Sempre nello stesso weekend, Umberta Riboldi ha partecipato al Campionato Regionale Assoluto di Fioretto e Sciabola, ottenendo un ottimo 5° posto nella seconda disciplina. Una conferma per l’atleta albese, già protagonista anche nella scherma storica.

Perché bisogna tornare indietro di due settimane, all’8 e 9 marzo, per trovare un’altra grande prestazione dell’Accademia. A Pavia, durante il Ticinum Team Tournament, gara nazionale di scherma storica a squadre con armi miste (spada e rotella, spada e pugnale, spada e cappa), due squadre albesi hanno incrociato le lame con i migliori schermidori d’Italia. Ed è stato il team composto da Beniamino Giordanetto, Lorenzo Converso e Alessandra Campana a salire sul podio con un meritatissimo terzo posto.

Nel frattempo, Daniela Valorzi ha rappresentato il club all’estero: impegnata nel Tournoi International D’épée De Monaco, ha chiuso 15ª assoluta in una gara internazionale di altissimo livello.

"Complimenti a tutti gli atleti e ai tecnici – Alessandro Tosoni, Anna Giretti, Igor Bianco Levrin – che li seguono ogni giorno con passione. I risultati ci dicono che il lavoro in sala sta dando i suoi frutti. E questa è solo la prima parte della stagione", commentano dall’Accademia.