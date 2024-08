Duro colpo allo spaccio di crack nel cuore di Cuneo: 11 arresti e migliaia di dosi sequestrate

La Polizia di Stato di Cuneo, dallo scorso mese di settembre, è stata impegnata in un'articolata attività di indagine volta a reprimere il dilagante fenomeno di spaccio nelle aree più critiche della città di Cuneo, in particolare piazzale della Libertà, corso Giolitti, via Meucci, via Silvio Pellico, corso Dante e piazza Boves.

La Procura ha autorizzato solo ora la diffusione dell'esito del lavoro di questi mesi.

La Squadra Mobile, guidata dal dirigente Giancarlo Floris, in questi mesi ha arrestato in flagranza di reato di 11 persone e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria altre 18, per di più di origine straniera. Sequestrati più di 300 grammi di sostanze stupefacenti tra crack e cocaina, oltre ad altre sostanze “da taglio” (tra le quali il mannitolo), che avrebbero prodotto oltre 2.500 dosi destinate alle piazze di spaccio cittadine, con un giro d’affari stimato in oltre 50.000 euro.

PRIMI ARRESTI

I primi arresti risalgono allo scorso mese di ottobre 2023. In quel frangente sono stati arrestati quattro pregiudicati (3 stranieri ed 1 italiano). I malviventi avevano appuntamento nelle vicinanze del casello autostradale di Fossano per la consegna di una partita grezza di crack da oltre 130 grammi, quantificabili in circa 700 dosi, pronte ad essere spacciate nel capoluogo. A coglierli in flagranza, pronti al blitz, gli agenti della Polizia che, nonostante il tentativo di fuga tra le altre vetture in circolazione, sono riusciti ad arrestare tutti i protagonisti dello scambio di droga e denaro.

Non solo: sequestrata anche la somma contante di € 1.900 quale provento del saldo di una parte della sostanza stupefacente e l’autovettura utilizzata per trasportare la droga nel territorio cuneese.

IMPORTANTE ARRESTO

Particolarmente rilevante è stato l’arresto di un cittadino ivoriano trovato in possesso della somma contante di € 2.500 provento delle attività illecite ed oltre 90 dosi di crack, latitante dal 2019 poiché, seppur controllato in svariate circostanze da altre Forze di Polizia, era sempre riuscito a sottrarsi ad un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Parma per un cumulo di pene pari a 5 anni e 4 mesi di reclusione per reati analoghi, esibendo un genuino passaporto intestato ad un altro connazionale i cui tratti somatici risultavano molto similari.

L’attività di Polizia Giudiziaria, coordinata dal Sostituto Procuratore dr. Alberto Braghin, ha consentito alla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di individuare i principali rifornitori di crack attivi a Cuneo, per lo più provenienti da Torino con il treno. E proprio in stazione sono stati arrestati cinque pendolari della droga, uno dei quali con addosso oltre 400 dosi già pronte per lo spaccio all’interno di tasche ricavate nell’imbottitura del giubbotto.

NUOVE LOGICHE DELLO SPACCIO A CUNEO

Gli arresti in flagranza degli ultimi mesi hanno notevolmente modificato le logiche dello spaccio cittadino, tanto che le consegne delle dosi di droga risultavano essersi spostate oltre che in alcuni esercizi commerciali e prevalentemente in orario notturno, anche nelle abitazioni di alcuni arrestati, tra via Meucci e via Silvio Pellico, dalle quali veniva notato un via vai di tossicodipendenti.

Fermati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sono stati segnalati alla locale Prefettura UTG. Per alcuni di loro è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Un abituale venditore domestico è risultato essere un cittadino nigeriano residente in via Bassignano. Avvalendosi di altri soggetti, vendeva crack e cocaina sia dalla propria abitazione che in corso Dante e aree limitrofe. L'uomo è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di crack e cocaina e la perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 20 grammi di cocaina oltre a due bilancini di precisione e lamette per tagliare la sostanza stupefacente.

CONTROLLI DI VENERDI' 2 AGOSTO

Non si fermano i controlli della Polizia, che lo scorso venerdì è intervenuta in modo massiccio in piazza Boves, giardini Fresia, giardini Stoppa e corso Giolitti, dove sono stati controllati sette locali, tra pub e minimarket. Non sono state rilevate irregolarità.

Sempre in queste zone, sono state identificate 75 persone, di cui il 40% è risultato gravato da precedenti di polizia.