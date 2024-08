Dopo 407 scalate al Monviso Clemente Berardo è tornato a 88 anni sul Re di Pietra [VIDEO]

Un'unione indissolubile quella tra Clemente Berardo (da tutti conosciuto come 'Mente') e il Monviso.

Per oltre ottant'anni, la vita di questo decano delle guide alpine è stata intrecciata con quella del Re di Pietra.

Da bambino che scalava la vetta con stupore, a uomo che ne celebrava la bellezza sposandosi sulla sua cima con la moglie Maria Teresa, Berardo ha dedicato la sua esistenza alla montagna, contribuendo in modo significativo alla storia dell'alpinismo e del soccorso alpino del Saluzzese.

Sabato scorso 3 agosto, grazie al pilota di elicotteri nonché alpinista tra i migliori al mondo, Simone Moro ha potuto tornare sul suo amato Monviso.

Era salito per la prima volta in cima quando aveva soltanto 7 anni nel 1943, mentre la sua ultima ascesa, la 407esima, era stata nel settembre del 2019.

Dopo quella data di cinque anni fa Clemente Berardo, di Manta, aveva dovuto rinunciare a scalare il Re di Pietra per motivi di salute.

Il suo amore per il Monviso lo aveva portato addirittura a sposarsi sulla sua cima a 3.841 metri con la moglie Maria Teresa oltre 55 anni fa e con lei, mancata da tempo, è stato anche gestore del Quintino Sella per 7 anni negli anni ’80.

‘Mente’, classe 1936 è il decano delle guide alpine oltre ad essere stato tra i fautori del 14esima delegazione del Soccorso alpino ‘Monviso’ nata nel 1956 prima come stazione Saluzzo-Verzuolo a cui si sono aggiunte Casteldelfino per la valle Varaita e Crissolo per la valle Po.

Simone Moro, bergamasco, ha voluto omaggiare Clemente portandolo sul suo elicottero al bivacco Boarelli.

L’alpinista bergamasco è uno tra i più grandi al mondo, basti ricordare che ha raggiunto quattro cime di 8 mila metri in completa stagione invernale, oltre ad essere salito sulla vetta di otto dei quattordici 8 mila metri arrivando quattro volte in cima all’Everest (8.848 m).

Moro è anche pilota di elicottero specializzato nel soccorso in Himalaya e ha voluto omaggiare Clemente Berardo portandolo con il suo elicottero al bivacco Boarelli assieme a Davide Giordano, consigliere comunale di Crissolo anch’esso pilota di professione oltre che videomaker. Suo il video del racconto della giornata.

GUARDA IL VIDEO

L’evento ha potuto realizzarsi grazie al Parco del Monviso che ha concesso i permessi di sorvolo e che ha visto la partecipazione, alla piccola ma significativa festa per ‘Mente’, del direttore Vincenzo Maria Molinari.

Il Boarelli, posto nell'austero vallone delle Forciolline deve la sua costruzione proprio a ‘Mente’ Berardo e porta il nome di Alessandra Boarelli che con la sua damigella Cecilia Fillia fu la prima donna a salire sul Monviso il 16 agosto del 1864.

Ricorre infatti nei prossimi giorni il 160° anniversario della prima ascesa al femminilesul Re di Pietra.

Dopo essere sceso dall’elicottero Clemente ha ricordato con commozione a Simone Moro e ai presenti, che hanno organizzato un piccolo rinfresco in suo onore, i fatti storici riguardanti le guide alpine e l'allora Soccorso alpino, ai suoi albori.

Simone Moro descrive Clemente Berardo come ‘un grande saggio della montagna’ quando lo sente ricordare che all’epoca i soccorsi avvenivano solo via terra e i feriti venivano trasportati a spalla.

Mentre “Oggi – spiga Moro - grazie all’elicottero, molti soccorsi vengono effettuati in collaborazione con le squadre di terra, che vengono trasportate il più vicino possibile al luogo delle ricerche e del soccorso”.

È stato un viaggio nel tempo, quello vissuto sul Monviso, tra passato e presente. Clemente Berardo, testimone d'eccezione dell'evoluzione dell'alpinismo e del soccorso alpino, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua lunga carriera, confrontando le sfide e le modalità di intervento di ieri con quelle di oggi.

Un'occasione per riflettere sull'importanza di preservare la memoria e valorizzare l'esperienza dei pionieri della montagna come lo è stato 'Mente'