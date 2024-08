Auto si ribalta sul sagrato della chiesa parrocchiale di Cardè: non ci sono feriti gravi

Un forte rumore ha interrotto la quiete domenicale di Cardè poco dopo le 21 di ieri sera, domenica 4 agosto.

Una Ford Fiesta nera, guidata da una giovane del paese, si è ribaltata proprio di fronte alla chiesa parrocchiale di Santa Caterina, a pochi passi dal castello, seminando apprensione tra i residenti del paese.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto, dopo aver divelto un cartello stradale, è salita sul marciapiede per poi schiantarsi contro i dissuasori di cemento posti a protezione del sagrato.

La violenza dell'impatto ha fatto cappottare la vettura.

Fortunatamente, la giovane alla guida, seppur sotto shock, non avrebbe riportato ferite gravi. È stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti e per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la strada, l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso.

Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo sono ancora da chiarire.

L'incidente ha destato grande preoccupazione tra gli abitanti di Cardè, che si sono riversati in strada per prestare soccorso e per cercare di capire cosa fosse accaduto.