Domani a Pradleves l'ultimo saluto a Chiaffredo Migliore, per tutti nonno Frutin

Classe 1938, è morto nella giornata di ieri Chiaffredo Migliore, marito, padre e nonno molto amato.

Sono i nipoti a ricordarlo. "Dopo tanti anni di duro lavoro e di camminate in montagna, il nostro nonno ha chiuso gli occhi e ha raggiunto il paradiso. Nonno Frutin, come lo chiamavamo, è stato un gran muratore e lavoratore, dava il massimo nel suo lavoro e tutti gli sforzi fatti venivano sempre ripagati. Ogni weekend si cimentava in nuove esperienze in montagna, ma la sua vetta per eccellenza era il Monviso, scalata per l’ultima volta all’età di 70 anni".

La sua ultima camminata è stata ad agosto del 2019 sul Monte Tibert, prima di lasciarsi lentamente andare, sempre attorniato dall'affetto e dall'amore dei tre figli Fulvia, Roberta e Andrea e soprattutto da nonna Rosa, al suo fianco per 60 anni.

"Vogliamo ricordarti così, per la persona raggiante e solare che eri, con la grinta che ti spingeva a dare il massimo in tutto, sei il nostro Orgoglio. Vola in cielo e raggiungi le tue amate montagne, insieme ai tuoi fratelli e ai tuoi genitori. Arrivederci “Frutinet” riposa in pace".

Il rosario sarà recitato questa sera 8 aprile alle 19.15 nella chiesa di Caraglio. Il funerale sarà celebrato domani 9 aprile a Pradleves, alle 14.30, nella parrocchia del paese dove era nato e dove sarà sepolto.