Merlo premia i dipendenti e annuncia eventi per celebrare i primi 60 anni dell’azienda

In occasione del consueto brindisi di saluto con i dipendenti prima della chiusura estiva, tenutosi il 2 agosto presso il Centro di Formazione, la Merlo Spa ha annunciato importanti novità per festeggiare i 60 anni di attività dell'azienda.

Durante l'incontro, è stata infatti comunicata l'iniziativa autonoma di assegnare a tutti i dipendenti della Merlo Spa e delle altre società facente parte del gruppo una liberalità pari a 400 euro netti. Per celebrare questo significativo anniversario, è stata inoltre realizzata una foto di gruppo, destinata a diventare un prezioso ricordo futuro di questi 60 anni.

Altre iniziative sono in programma per questa ricorrenza, un evento speciale per i dipendenti e per le loro famiglie che si terrà a fine settembre, nonché una mostra gratuita ospitata presso Palazzo Samone di Cuneo, dall'8 novembre 2024 al 12 gennaio 2025.

Parallelamente, Merlo Spa continua a investire sia in strutture che in prodotti, consolidando la propria posizione di leadership sul mercato. Tra gli investimenti più significativi, si annovera l'adozione di ulteriori 840 kW di pannelli solari sul tetto del corpo centrale dello stabilimento. Questo intervento non solo aumenta la capacità di autoproduzione di energia rinnovabile dell'azienda, ma rappresenta anche un passo concreto verso una maggiore sostenibilità ambientale.

La scelta di incrementare l'uso di energia solare riflette l'impegno di Merlo Spa nel ridurre la propria impronta ecologica e promuovere pratiche aziendali eco-sostenibili, contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico e dimostrando una visione a lungo termine attenta alle esigenze del pianeta.

È stato annunciato anche l’inizio dei lavori per espansione dell’area produttiva, che permetterà di ampliare le linee di assemblaggio oltre a dare un nuovo spazio al reparto della spedizione delle macchine.

L’azienda ha inoltre comunicato nei giorni precedenti la chiusura del rinnovo dell’accordo integrativo di secondo livello sulla Merlo Spa e TreEmme Srl, precisando che nei prossimi mesi le trattative proseguiranno per le altre società.

Inoltre nell’ottica di una maggior fruizione dei buoni pasto, è stato chiuso un accordo con Satispay per agevolare l’uso di questo benefit.

Merlo Spa è un'industria metalmeccanica italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di sollevatori a braccio telescopico sia fissi che a torretta rotante, di betoniere auto-caricanti, trattori forestali e mezzi cingolati.

Primi a fabbricare il sollevatore telescopico moderno, Merlo ha mosso i primi passi nel settore delle costruzioni e dell'industria e successivamente i suoi mezzi hanno trovato applicazione anche nel comparto agricolo.

Oggi la presenza di Merlo - che comprende 9 società interne specializzate, con 1.700 dipendenti - è garantita a livello mondiale da un'organizzazione diretta di sette filiali – Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia e Australia - da una rete distributiva di oltre 80 importatori e da 600 concessionari in grado di offrire una copertura capillare a livello di vendita, assistenza e ricambi. Nel 2023 sono state prodotte più di 8.700 macchine - 7.500 sollevatori telescopici e 700 compattatori - di cui oltre l'80% è stato esportato.

Innovazione e approccio internazionale fanno di Merlo un’impresa all’avanguardia, che continua a incrementare la propria presenza mondiale per garantire la vicinanza ai clienti e aprire nuovi mercati introducendo prodotti a elevato contenuto tecnologico con standard di sicurezza superiori.