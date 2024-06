Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro fra auto e moto sulla statale 28 a Ormea, in zona cavalcavia ferroviario.

L'incidente poco dopo le 11 di sabato 1° giugno. Ad avere la peggio il motociclista che è stato elitrasportato all'ospedale di Mondovì in codice giallo. L'uomo era cosciente quando sono intervenuti i sanitari.

Sul posto, oltre all'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per regolare il traffico.