Sicurezza e innovazione: l'impatto della tecnologia sugli allarmi casa

L’innovazione tecnologica sta rendendo i dispositivi di sicurezza domestica sempre più avanzati, aumentando l’efficienza di questi strumenti di prevenzione e di difesa contro le intrusioni e i furti in casa.

In particolare, la tecnologia ha avuto un impatto significativo per lo sviluppo di impianti di allarme per la casa di ultima generazione, ì sistemi in grado di offrire un livello di protezione di altissimo livello.

I sistemi di allarme wireless per la protezione della casa

Tra le principali innovazioni nel campo della protezione domestica ci sono i l’allarme casa Sicuritalia , dispositivi senza fili che, grazie alla connessione mobile con una SIM, trasmettono i segnali in maniera rapida ed efficiente tramite una comunicazione a radiofrequenze tra i vari elementi dell’impianto, come i, lae la

Questi impianti in genere sono modulari, offrendo la possibilità di aggiungere in qualsiasi momento altri componenti in base alle proprie esigenze, senza la necessità di interventi lunghi e complessi sull’impianto, per esempio installando dei sensori di movimento aggiuntivi in modo semplice e veloce.

Naturalmente, tutte le componenti sono avanzate e molto precise, così da rendere l’impianto di sicurezza particolarmente efficace e sicuro nel monitoraggio dell’abitazione per rilevare eventuali intrusioni.

Sensori, rilevatori e sistemi di videosorveglianza di ultima generazione

Gli antifurti wireless smart dispongono diche identificano con la massima accuratezza la presenza di un corpo estraneo, scattandoe inviandole immediatamente alla centrale operativa per ottenere un intervento tempestivo.

I dispositivi più avanzati integrano anche la tecnologia PIR (Passive InfraRed), un sistema che consente di rilevare il movimento di potenziali intrusi producendo una variazione di temperatura nell’ambiente circostante attraverso l’emissione di radiazioni infrarosse, ignorando invece gli oggetti immobili o le variazioni termiche dovute a fattori ambientali per evitare falsi allarmi.

I sensori di movimento PIR sono anche capaci di distinguere gli animali dagli esseri umani grazie a un’apposita fotocamera pet immune, una soluzione ideale nelle abitazioni in cui si trovano anche cani e gatti.

I sensori a infrarossi contraddistinguono anche alcuni modelli di antifurti perimetrali per la casa, in quanto permettono di identificare con accuratezza gli intrusi pure in condizioni climatiche difficili, come per esempio in caso di umidità o nebbia.

I sensori più moderni uniscono la doppia tecnologia a onde radio e infrarossi passivi, una combinazione che permette di aumentare notevolmente la precisione del sistema di allarme. In più, possono essere dotati di tecnologie avanzate anti-jammer e anti-mascheramento, per impedire ai malintenzionati di manomettere i dispositivi e rendere la casa ancora più sicura.

Per quanto riguarda le tecnologie per la videosorveglianza, un allarme per la casa di ultima generazione si avvale di soluzioni innovative per monitorare sia l’interno che l’esterno dell’abitazione.

Si tratta, per esempio, delle telecamere da interno con risoluzione video Full HD, che trasmettono immagini nitide e dettagliate, con la possibilità di realizzare zoom digitali potenti e usufruire di un’ampia angolazione d’inquadratura.

Lo stesso vale per le telecamere da esterno con riflettori a LED automatico, una tecnologia che consente di realizzare riprese notturne di alta qualità grazie all’utilizzo degli infrarossi.