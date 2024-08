Mirabilia "on the road" arriva a Vernante: si parte giovedì, con il Circo Madera

Prosegue il viaggio di Mirabilia On The Road dall’8 all’11 agosto con la tappa di Vernante, bellissimo comune dell’Alta Val Vermenagna, incastonato tra le montagne e la natura incontaminata. Divenuto celebre per i numerosi murales, sagome, statue, che fanno capolino dai muri, ma anche dalle porte, dalle finestre, raffiguranti la storia raccontata da Collodi del celeberrimo bambino-burattino Pinocchio.



Ricco il cartellone di spettacoli in programma. Si comincia giovedì 8 agosto alle 20.30 alla Bocciofila con il Circo Madera che presenta Gran Cabaret Madera (in replica anche il 9 alle ore 18) Tra acrobazie, musica dal vivo e teatro prende forma Il Gran Cabaret Madera, uno spettacolo comico e dinamico adatto a tutte le età, in cui gli inaspettati imprevisti che entrano in scena diventano l’occasione per aprire nuovi e sorprendenti scenari. Il Circo Madera invita il pubblico ad un vero e proprio elogio al fallimento, in cui la prontezza dei personaggi a cogliere le opportunità tesse una trama in cui l’errore si trasforma in possibilità.



Venerdì 9 alle 19 ai Ruderi del Castello una prima assoluta con due giovani talentuose artiste della compagnia Nando e Maila che presentano Il tempo di un Tramonto. Nel momento del crepuscolo quando il sole si tinge di sfumature dorate e rosate prende vita lo spettacolo che unisce la musica dal vivo e l’acrobatica per raccontare una storia di bellezza, scoperta e trasformazione. Grazie al sole che cala all’orizzonte il gioco di luci ed ombre esalta la magia del momento e la potenza delle emozioni umane. E’ un invito a lasciarsi trasportare dalla meraviglia e a riscoprire nel breve ma intenso tempo di un tramonto, la magia che risiede in ognuno di noi.



Nella serata alle 20.30 in Piazza Biot il ritorno di Zloty degli spagnoli Pau Palaus (anche in replica il 10 e l’11 agosto) ZLOTY è la storia di due personaggi, un clown e una musicista, ex componenti di una vecchia compagnia circense itinerante dell'inizio del secolo scorso. Una forte tempesta squarcia il tetto del loro tendone, distruggendo lo spazio che ospitava il loro spettacolo, il loro mestiere, e lasciandoli senza lavoro. Ed è qui che inizia ZLOTY. Un clown che poeticamente si spoglia per mostrare quello che c'è dietro la "maschera" e, allo stesso tempo, per condividere la propria arte col pubblico.



In chiusura ancora, alle 21.30 in Piazza dell’ALA, il rodatissimo Kalinka di Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani (Compagnia Nando a Maila), uno spettacolo che, attraverso il clown musicale, esplora la storia di una coppia di artisti ben assortita che ha del Felliniano: lui è uno sgangherato impresario presentatore-spalla, lei è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica. Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi musicali esecutivi, quando abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino. In KALINKA la musica dal vivo si intreccia con gags, tormentoni e giocolerie. Un viaggio nei personaggi del circo tradizionale, messo in scena attraverso un linguaggio di Circo Contemporaneo.



Sabato 10 agosto alle 16.30 e alle 20.45 (con repliche anche l’11) al Vicolo Castello il teatro di figura della Compagnia Marionetas Apokellen che presenta La recicleta, un piccolo palcoscenico su ruote che si ferma dove incontra il suo pubblico per offrire un concerto, non senza creare prima l’atmosfera da cui il pubblico rimane catturato. Uno spettacolo pieno di sorprese, personaggi che si aggiungono poco alla volta e vanno a dare forma a questo teatro di marionette montato su una bicicletta antica che tira un carro pieno di fantasia e illusione.



Alle 17 la Compagnia Prismadanza con Prismabanda Street Band, uno spettacolo itinerante di una street band che è un prisma di musica, danza ed energia che tocca generi musicali diversi e ne realizza un musical tra gags, coreografie e giocoleria.



Alle 18 in Piazza de l’Ala il riorno della Compagnia Melarancio con l’ormai famosa Battaglia dei Cuscini Il ricordo degli scontri all’ultima piuma che da bambini, tra fratelli, si facevano sul letto prima di andare a dormire: qui il gioco viene centuplicato più e più volte, diventando uno spettacolo di piazza esplosivo, divertente e di grande coinvolgimento. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume. Prima di salutare il pubblico esausto, un grande telo colorato invita gli spettatori a sedersi: ben presto ci si trova su un cuscino gigante, pieno d’aria, su cui è possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica.



Alle 21.45 alla Bocciofila il Circo Madera chiude la serata con Hesperus, musica dal vivo, acrobatica, comicità e non-sense! Un’esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ripercorre l’esistenza dello spettacolo dal vivo dalla nascita alla dipartita e che lo riporta ad essere parte centrale dell’esperienza di vita, riprendendo con forza il suo straordinario ruolo: coinvolgere, stupire, divertire e far riflettere. La linea musicale delinea la struttura narrativa tessendone la trama, arricchendo il senso e le atmosfere. Tra tradizione e contemporaneità il Circo Madera vuole allontanarsi dagli stereotipi, unendo comicità, leggerezza, follia e virtuosismi per evocare mondi diversi e concetti profondi.



Domenica 11 agosto primo spettacolo della giornata alle ore 10.30 alla Bocciofila con Circo Madera che presenta A ruota Libera, acrobazia, simpatia e virtuosismi inaspettati, uno spettacolo che miscela sapientemente il teatro comico, il circo e la più pura arte di strada.



Alle 17.30 in Piazza del l’Ala i Trio Circ con lo spettacolo Concrete00 (in replica il 23 agosto a Busca e il 31 agosto e l’1 settembre a Cuneo), Tre magazzinieri tanto strampalati quanto audaci decidono di mettere in atto un piano di fuga per evadere dal misterioso magazzino in cui sono costretti a lavorare senza sosta. In un vortice di acrobazie, equilibri precari e altezze vertiginose si troveranno ad affrontare il loro mostruoso carceriere e un magico cassonetto che trasforma tutto ciò che inghiotte. Tra musica dal vivo e continui colpi di scena, il cupo magazzino si animerà accompagnandoci dall’inizio alla fine di questa straordinaria avventura.



A seguire le repliche di Hesperus, La Recicleta e Zloty. Alle 21.15 Baby Dance e in chiusura la Compagnia Prismadanza con Calidè – I custodi del Tempo. Liquido, denso, dirompente, lento, silenzioso. Nelle sue infinite forme il fuoco plasma la nostra natura portando alla luce l’energia che ci abita. Il fuoco è origine ed equilibrio, vita e morte, unità, rinascita. Una performance di strada magnetica per ritrovare il contatto col fuoco dentro di noi.



La tappa On the Road di Mirabilia a Vernante, è sostenuta dal Comune e sviluppata in partnership con la Associazione Vernantese Prismadanza, in collaborazione con la ProLoco e i Massari dell’Assunta. Chiusura di Mirabilia On the Road con l’ultima tappa a Busca, dal 22 al 25 agosto con spettacoli nei bellissimi spazi del centro storico.