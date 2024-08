Calcio: Luca Gemello difenderà la porta del Perugia

Nuova intrigante avventura per il fossanese Luca Gemello.

L'estremo difensore classe 2000, che dal 2016 era al Torino (con la cui maglia ha anche esordito in Serie A), difenderà la porta del Perugia, in Serie C.

LA NOTA UFFICIALE DEL PERUGIA CALCIO

AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Gemello.

Il portiere, classe 2000, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nato a Savigliano il 3 luglio 2000, Gemello è arrivato al Torino nel 2016 dalla Fossanese. Dall’Under 16 alla Primavera, la crescita di Gemello è stata costante. Nella stagione 2018-19 è protagonista indiscusso in Primavera con 29 presenze e 8 clean sheet.

Il Torino lo cede prima in prestito alla Fermana (12 presenze in totale) e la stagione successiva al Renate (42 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff). Nelle ultime 3 stagioni in maglia granata impreziosite dall’esordio in Serie A contro la Fiorentina e a seguire altre due presenze nella massima serie.

Benvenuto in biancorosso Luca!