Cuneo Granda Volley, scatta la campagna abbonamenti: "Unisciti A noi"

Inizia la campagna abbonamenti della Cuneo Granda Volley per la stagione 2024/25, ancora in Serie A1.

La società ha comunicato prezzi, agevolazioni e modalità di acquisto, oltre ai luoghi in cui è possibile acquistare l'abbonamento.

𝑺𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑮𝑶𝑳𝑫

350€ intero

385€ intero + VBTV

250€ ridotto

285€ ridotto + VBTV

𝑺𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑺𝑰𝑳𝑽𝑬𝑹

150€ intero

185€ intero + VBTV

110€ ridotto

145€ ridotto + VBTV

𝑺𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑹𝑶𝑺𝑺𝑨

85€ home

120€ home + VBTV

𝑺𝒆𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝑺𝑼𝑷𝑷𝑶𝑹𝑻𝑬𝑹 (acquistabile solo con tessera Crazy Cats )

70€ home

105€ home + VBTV

Le 𝒓𝒊𝒅𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 sono disponibili per:

Over 70

Tesserati Fipav, Csi e Acli

Dai 14 ai 21 anni

𝑶𝑴𝑨𝑮𝑮𝑰𝑶

Under 14

Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco

Gli abbonamenti con VBTV sono da confermare entro il 1° settembre e sono siglabili esclusivamente presso la sede di Via Bassignano.

Abbonamenti disponibili

- IN SEDE (via Bassignano 14) dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12 e 15-18.00

-ONLINE al link Unisciti A noi (liveticket.it)