Volley Femminile: domani arrivano i Calendari dell'A2; Le retrocessioni scendono da 5 a 4

Domani, martedì 6 agosto, il Mondovì Volley conoscerà il cammino che l'attende nel prossimo Campionato di A2 di Volley Femminile. La Lega, infatti, ha comunicato che proprio domani saranno pubblicati i calendari dei due gironi (A-B). La partenza è confermata per il week-end del 5-6 ottobre. Le "Pumine" di Claudio Basso sono inserite in un raggruppamento di "ferro", il girone A, che vede la presenza di super corazzate come Messina, Macerata, San Giovanni in Marignano e Brescia.

Una buona notizia, tuttavia, riguarda tutte le squadre impegnate nella prossima serie A2: le retrocessioni in B1 non saranno più 5, bensì 4. La seconda serie nazionale, dunque, beneficerà della riforma della serie B1 con una salvezza in più rispetto la passata stagione. Buone notizie arrivano anche dai Campionati Europei Under-20, dove l'Italia di Maria Teresa Bosso ha fatto il suo esordio questo pomeriggio battendo a Dublino la Repubblica Ceca per 3-0. Di seguito il comunicato della Lega di pallavolo di Serie A sulla pubblicazione dei calendari di A2:

Dopo l’uscita del calendario della Serie A1 Tigotà il 25 luglio, si completerà domani, martedì 6 agosto, il quadro della stagione 2024-25 con l’uscita dei calendari del Girone A e del Girone B della Serie A2 Tigotà.

La formula del campionato cadetto ricalcherà quella dello scorso anno. Le dieci squadre di ciascun girone si sfideranno in 18 giornate tra andata e ritorno in Regular Season (partenza 5-6 ottobre, termine il 2 febbraio), le prime cinque accederanno alla Pool Promozione mentre le ultime cinque alla Pool Salvezza.

In questa seconda fase, le squadre affronteranno, sempre andata e ritorno, le cinque formazioni qualificatesi dall’altro girone, sommando i punti ottenuti a quelli già conquistati nella prima fase. La prima classificata al termine della Pool Promozione conquisterà l’accesso alla Serie A1, mentre le squadre posizionate dal secondo al quinto posto lotteranno in semifinali e finale di Playoff Promozione per il secondo slot. Importante novità riguardante invece la Pool Salvezza: saranno quattro e non più cinque le retrocesse al termine delle dieci giornate. Entrambe le pool cominceranno nel weekend del 15-16 febbraio, ma se la Pool Promozione si concluderà il 30 marzo, la Pool Salvezza terminerà il 13 aprile. Playoff, sempre al meglio delle tre gare, al via il 5-6 aprile con termine previsto non più tardi dell’ultimo weekend dello stesso mese.

Medesima formula della stagione 2023-24 anche per la Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2: quarti di finale incrociati tra le prime quattro del Girone A e del Girone B, al termine della nona giornata di Regular Season, in programma mercoledì 18 dicembre, semifinali l’8 gennaio e finale nel weekend della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 il 9 febbraio 2025.