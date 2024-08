Alba, seconda giornata serena nella palestra della Macrino: "Ma le persone in difficoltà non siano strumentalizzate"

Il fondatore dell'Acia lancia poi un appello alla politica. "Chiediamo che maggioranza e minoranza collaborino insieme per un fine comune e che queste persone in difficoltà non vengano strumentalizzate. Ho garantito la mia presenza in diversi turni, siamo in prima linea come ogni anno per accoglierli e dare un'assistenza per un'integrazione attiva e immediata nella comunità".