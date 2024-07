Alba, interventi alla scuola Rodari e al Teatro sociale per oltre un milione di euro

Sono due gli interventi importanti ad Alba, che partiranno nei prossimi mesi e che riguardano la scuola Gianni Rodari e il Teatro sociale. L'edificio scolastico in corso Europa sarà interessato da una manutenzione straordinaria della copertura. Spiega l'assessore ai lavori pubblici Edoardo Fenocchio: "Ad integrazione dell'intervento previsto di rifacimento delle impermeabilizzazioni è stata inviata una richiesta al Gse, il gestore dei servizi energetici che finanzierà parte dell'opera, per ottenere un contributo volto all'efficientamento energetico. Si tratta di una scuola edificata negli Anni 80, che ha delle criticità sotto il profilo delle prestazioni energetiche soprattutto nel periodo estivo". La cifra dei lavori complessivi supera i 600 mila euro.



Un altro intervento, che era già stato programmato, riguarderà la manutenzione straordinaria sugli impianti del Teatro sociale, per una spesa di circa 400 mila euro. Sono in corso, invece, gli interventi di regimazione acque e mitigazione del rischio in zona San Cassiano, e a breve in zona Osteria. Sarà, inoltre aperto il cantiere che permetterà l'ampliamento del parcheggio della stazione Mussotto di Alba. Lavori in via di completamento nel "Varda", l'area verde con parco giochi di corso Langhe.