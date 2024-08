Envie in festa alle cappelle votive di Sant’Antonio e San Bernardo

Tempo di festa alle cappelle votive sulla collina di Envie aperte questa mattina, martedì 6 agosto, con la messa delle 11 la festa alla Cappella di Sant’Antonio, i cui massari sono Andrea Morra e Gabriele Demaria.

Giovedì 8 agosto è la volta della festa alla cappella di San Bernardo che prende il via con la celebrazione della messa alle 10 (in caso di pioggia, la celebrazione si terrà in Sant’Antonio che può ospitare molti più fedeli).

I massari di San Bernardo sono Tonino Marengo e Piermichele Monasterolo.

Entrambe queste feste fanno da preludio alla patronale di San Marcellino nel cuore di Envie.

Da Martedì a giovedì saranno, come da tradizione, tre giorni intensi a cura del comitato festeggiamenti.

Il programma prevede oltre alle celebrazioni religiose anche dei momenti conviviali serate danzanti anche giochi popolari per tutte le età, rottura dei palloncini e gare alle bocce.





Il comitato propone anche una camminata con ritrovo in località Dagatti giovedì 8 agosto alle 9 e partenza alla volta della cappella dedicata a San Bernardo protettore degli scalatori, alpinisti, sciatori e camminatori, dove sarà celebrata la messa come da programma.

Gran finale nella serata di giovedì 8 agosto con una gran grigliata a base di costine, salsiccia e porchetta, il tutto in compagnia dell’orchestra ‘I Roeri’.

Le serate danzanti, ad ingresso libero e gratuito, si svolgeranno con qualsiasi condizioni di tempo sul ballo a palchetto.