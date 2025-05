Il Comune di Cuneo premiato all’Expo della Sostenibilità di Alba

Un altro riconoscimento che conferma l’impegno del Comune di Cuneo verso una città sempre più green: sabato scorso l’Amministrazione è stata premiata agli Expo Awards di Alba per aver partecipato al bando “Comuni Sostenibili” promosso all’interno della terza edizione dell’Expo della Sostenibilità organizzata da Wild Life Protection. Il Comune di Cuneo aveva infatti candidato il progetto di realizzazione dell’impianto fotovoltaico sullo Stadio del Nuoto, un intervento attuato nel 2023 che ha permesso di mitigare notevolmente i consumi della struttura sportiva gestita dal Centro Sportivo del Roero. L’impianto è composto da 900 pannelli che consentono generare un’energia di circa 450 MWh, equivalente al consumo di 200 abitazioni private.

A ritirare il premio presso il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Alba erano presenti la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis, accompagnati dal Dirigente del Settore Ambiente Massimiliano Galli e da Luca Albonico, Presidente del CSR.

“Siamo orgogliosi aver ricevuto questo riconoscimento, – dichiarano Manassero e Demichelis - che rappresenta l’impegno concreto che stiamo portando avanti nella transizione ecologica della nostra città. Un ringraziamento agli organizzatori degli Expo Awards e ancor più al personale comunale e ai tecnici che hanno reso possibile l’intervento. Andiamo avanti su questa strada, consapevoli che ogni passo verso un futuro più sostenibile è un passo verso una Cuneo più giusta, moderna e vivibile per tutti”.

Entusiasta anche il Presidente del CSR, Luca Albonico: “L’installazione dell’impianto fotovoltaico è un ottimo esempio di collaborazione e sinergia tra pubblico e privato che ci ha permesso di mantenere le tariffe esistenti, nonostante il pesante caro energia, potendo così continuare a gestire l'impianto (che ha un fabbisogno annuo pari a circa un milione di kw) senza rivedere il piano economico finanziario. Come Presidente del CSR devo riconoscere all'Amministrazione cuneese e ai suoi dirigenti, come sempre, un’alta professionalità e competenza. Un plauso ed un ringraziamento ad EXPO della Sostenibilità per l'attenzione dimostrata con questo premio”.