Ad Alba, in piazza Ferrero, tornano le "Giornate della Salute" del Lions Club Alba Langhe

In un’epoca in continua evoluzione e trasformazione, il Lions Club Alba Langhe, sotto l’egida del Lions International, associazione filantropica con un milione e 400 mila soci nel mondo, si interessa in modo particolare alla prevenzione, alla salute e ai giovani.

Per il terzo anno consecutivo tornano le “Giornate della Salute” ad Alba in piazza Michele Ferrero, promosse dal Lions Alba Langhe. Una consuetudine che era nata molti anni fa da parte del Lions albese e che ora ritorna, per decisione del suo presidente Lions Alba Langhe, Tommaso Lo Russo, con cadenza annuale, in una Piazza Ferrero che ospita la bambina “Alba” che sintetizza l’augurio, l’invito a guardare al futuro rappresentato dai giovani.

Le “Giornate della Salute” promosse dal Club Lions Alba Langhe, sotto l’egida del Distretto 108 Ia3, saranno realizzate di concerto con la Città di Alba, che patrocina l’evento, Ottica Sipario, Amplifon e Solstizio d’Estate Onlus, assieme al Comitato Difesa Consumatori. Grazie alla partecipazione dell’ASL CN2, sarà possibile contare sulla professionalità degli IFeC (Infermieri di Famiglia e Comunità) e degli Infermieri Pediatrici. In questa iniziativa è coinvolto anche il Dipartimento di Prevenzione con alcuni operatori, che saranno impegnati a sensibilizzare e a promuovere corretti stili di vita, consapevoli del fatto che incidono sullo stato di salute.

Si tratterà, nelle due giornate, solo di eseguire controlli di primo livello che potrebbero preludere, eventualmente, ad una più approfondita visita medica ed esami diagnostici.

Ci saranno controlli della vista, udito e possibilità di un controllo della pressione arteriosa nonché, con il saturimetro, dell’ossigenazione del sangue, ma non solo. Se i giovani sono il prolungamento della vita, una particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione nei giovani e in campo di igiene dentale.

In Piazza Ferrero, a dare supporto ai professionisti della salute nell’attività di prevenzione, saranno presenti il poliambulatorio mobile della Fondazione Ospedale Alba-Bra, con i suoi preziosi volontari, e il camper del Lions Club Distretto 108 Ia3.

Il coinvolgimento dell’ASL CN2 è una conferma di quanto il Lions Club Alba Langhe sia stato sempre impegnato negli anni nei confronti della salute e prevenzione, anche con erogazioni di fondi per la costruzione del nuovo Ospedale.