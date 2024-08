Impianti di condizionamento civili, commerciali e industriali realizzati a regola d'arte

In un’epoca in cui le richieste di comfort e risparmio energetico sono sempre più pressanti, è fondamentale affidarsi a un partner di fiducia per la gestione dei sistemi di climatizzazione. Alpiclima , con base a Mondovì e Fossano, è un punto di riferimento nel settore della climatizzazione per abitazioni, negozi e strutture industriali .

Grazie alla sua trentennale esperienza, Alpiclima è in grado di affrontare una serie di sfide nel campo della climatizzazione, dalla progettazione di nuovi sistemi alla manutenzione di quelli già esistenti.

Alpiclima comprende che ogni cliente ha bisogni unici quando si tratta di climatizzazione e offre soluzioni personalizzate per soddisfare queste esigenze. Che si tratti di sistemi di condizionamento per case private, uffici, negozi o grandi strutture industriali, Alpiclima progetta e implementa soluzioni che migliorano il comfort e l’efficienza energetica. Il team di Alpiclima lavora a stretto contatto con i clienti per capire le loro esigenze e proporre le soluzioni più appropriate.

L’innovazione è al centro della filosofia aziendale di Alpiclima. L’azienda investe costantemente nelle tecnologie più recenti per fornire sistemi di condizionamento all’avanguardia che offrono prestazioni superiori e un minimo impatto ambientale. Che si tratti di utilizzare sistemi di climatizzazione ad alta efficienza energetica o di implementare soluzioni di domotica per un controllo intelligente dei sistemi, Alpiclima è sempre in linea con le ultime tendenze del settore.

In un mondo in cui la sostenibilità ambientale è sempre più importante, Alpiclima si impegna a minimizzare l’impatto ecologico dei suoi sistemi di condizionamento. L’azienda utilizza tecnologie e pratiche che riducono il consumo energetico e le emissioni di CO2, contribuendo a creare ambienti più sani e sostenibili. Questo impegno verso la sostenibilità è apprezzato dai clienti, che possono godere di soluzioni rispettose dell’ambiente senza compromettere il comfort.

Un altro punto di forza di Alpiclima è l’eccellente servizio clienti. L’azienda offre un supporto completo, che include consulenza iniziale, progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento. Il team di Alpiclima è altamente qualificato e sempre pronto a rispondere alle esigenze dei clienti, garantendo interventi rapidi e risolutivi. Questo livello di servizio è essenziale per garantire il funzionamento ottimale dei sistemi e la soddisfazione dei clienti.

Alpiclima collabora con marchi e fornitori di primo piano nel settore, come RIELLO, TOSHIBA e UTEK, garantendo l’uso di componenti e materiali di alta qualità. Queste partnership strategiche permettono ad Alpiclima di offrire soluzioni innovative e affidabili, mantenendo standard qualitativi elevati. Questa rete di collaborazioni rappresenta un ulteriore vantaggio per i clienti, che possono contare su prodotti e servizi di alta qualità. Inoltre, Alpiclima ha provveduto a formare i propri tecnici secondo il Regolamento CE n° 303/2008, necessario per l’installazione e la manutenzione dei sistemi di climatizzazione che contengono gas fluorurati.

Scegliere Alpiclima per la gestione dei sistemi di condizionamento offre anche vantaggi economici. I sistemi efficienti progettati da Alpiclima riducono i consumi energetici, portando a un risparmio significativo sulle bollette. Inoltre, la manutenzione regolare e professionale offerta da Alpiclima previene guasti e malfunzionamenti, riducendo i costi di riparazione e prolungando la durata dei sistemi.

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: http://www.alpiclima.it/

E-mail: commerciale@alpiclima.it