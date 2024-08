Ubriaco alla festa dell'estate ragazzi a Pollenzo: Polizia Locale gli notifica il Daspo urbano

Un venticinquenne senza fissa dimora è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti dalla Polizia Locale di Bra per violazione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio emesso a suo carico dal Questore della Provincia di Cuneo.

Nella notte di sabato scorso, infatti, il giovane si trovava a Pollenzo intento a disturbare i presenti alla festa conclusiva dell’Estate Ragazzi della frazione sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Sul posto è immediatamente sopraggiunto un equipaggio della Polizia Locale che, dopo aver identificato il soggetto, lo ha condotto presso il comando di via Moffa di Lisio per gli atti di rito.

All’uomo è stato altresì notificato l’ordine di allontanamento previsto dal Daspo urbano recentemente introdotto dal Consiglio comunale.