Viveva a Torre Mondovì il 19enne accoltellato e ucciso a Torino, nel quartiere Barriera di Milano

Un ragazzo di 19 anni, Mamoud Diane, originario della Costa D'Avorio e residente in Granda, in frazione Roatta a Torre Mondovì, è stato accoltellato a morte nella tarda serata di ieri, 2 maggio 2025, a Torino. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 23.30 in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, zona nord della città.

Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito da due fendenti durante una maxi rissa tra due gruppi, avvenuta fuori da un bar in corso Novara.

Quello decisivo alla scapola sinistra, l'altro al gluteo. Il tutto, al termine di una rissa esplosa per motivi di droga. L’aggressione si è consumata in strada e, all’arrivo della polizia, l'autore del gesto si era già dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: il giovane è deceduto poco dopo il ferimento. Ha provato a fare qualche passo ma è svenuto nei pressi del civico 28 di via Monterosa.

Le indagini sono ora in mano alla Squadra Mobile della polizia di Stato, che attraverso le immagini di videosorveglianza delle telecamere e tramite le prime testimonianze tra i residenti, proverà a ricostruire l'accaduto. Gli investigatori stanno lavorando anche per identificare l’assassino e ricostruire il contesto dell’omicidio.

Mamoud Diane abitava con il padre e il fratello. Era arrivato da poco, attraverso la procedura di ricongiungimento, che consente a uno straniero regolarmente soggiornante in Italia di far arrivare i suoi familiari più stretti. Era stato proprio il papà a far arrivare i due figli.

Il sindaco di Torre Mondovì Andrea Giaccone ha sottolineato come non conoscesse la famiglia né tantomeno il ragazzo ma, ha specificato, "di fronte a queste tragedie non può che esserci un profondo cordoglio, da parte mia e di tutta la comunità".