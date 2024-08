A Garessio torna "Cheers" con un contest musicale

Nasce un nuovo contest musicale in occasione della ormai consolidata festa della birra garessina Cheers (che si svolgerà dal 9 al 10 agosto) ideato e organizzato da Michele Odda, Teresa Tosca Masetti, Lia Colombo, Samuele Salvatico con il prezioso aiuto di Matteo Borgna ed Edoardo Sciandra.

Una sfida dedicata alle band e alla musica con un presentatore d’eccezione: il comico Gabri Gabra (famoso in tutt’Italia per programmi di successo come Colorado e Le Iene).