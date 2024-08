Sottopassi di Racconigi, incontro in Provincia con il Comitato

Il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale delegato Davide Sannazzaro hanno incontrato lunedì 5 agosto, nella sede di Cuneo, il presidente e i rappresentanti del Comitato “Per un sottopasso sostenibile” Luigi Reynaudi.

Al centro dell’incontro la realizzazione di due sottopassi ferroviari da parte di Rfi (Rete ferroviaria italiana) che intende chiudere i quattro passaggi a livello esistenti a Racconigi e sostituirli con un sottopasso veicolare in via Caramagna e un sottopasso solo pedonale in via Tagliata. L’intervento si svolgerebbe utilizzando in parte fondi regionali sul Piano nazionale per la soppressione dei passaggi a livello.