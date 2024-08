Cuneo, furti al complesso Agorà: “Le istituzioni vigilino sempre, non solo se chiamate”

La menzione dei furti a cui è andata incontro la zona di piazza della Costituzione a Cuneo – e l’annesso complesso Agorà, composto da sei lotti di cui tre sono palazzi totalmente residenziali, abitati da diverse decine di famiglie – è arrivata nel tardo pomeriggio di lunedì 5 agosto, quando un residente ha preso la parola durante l’incontro, sullo stesso tema, organizzato dal comitato di quartiere San Paolo segnalando come nel giro di una ventina di giorni si siano verificati otto episodi differenti.



Furti avvenuti, apparentemente, prima di quelli al San Paolo: “Sono iniziati dalla scala numero 19, quella su via San Giovanni Bosco – racconta un altro residente -. Gli autori hanno agito indisturbati e hanno portato via, in qualche caso, anche grandi quantità di oggi di valore; hanno colpito appartamenti che sapevano essere vuoti e/o nei pressi di situazioni specifiche come, per esempio, la concomitanza dei lavori in un appartamento vicino a quello svaligiato”.



Secondo gli abitanti della zona che hanno provveduto a informare il nostro giornale sull’accaduto il problema dei furti in appartamento si lega – direttamente o indirettamente – con quello del degrado dell’area. Si segnalano infatti – da anni, in realtà – alcuni senzatetto che occupano, di giorno e di notte, aree pubbliche e private indistintamente.



[Alcune fotografie realizzate dai residenti]

“Le istituzioni, che abbiamo sempre provveduto a informare, hanno fatto davvero poco: si sono limitate ad aspettare le chiamate dei cittadini, per poi semplicemente allontanare i soggetti per farli tornare di lì a dopo poco. Capiamo che Cuneo abbia diversi problemi anche più gravi, ma le istituzioni dovrebbero pensare e difendere tutti i quartieri della città: cose come questa non accadono da venticinque anni” concludono i residenti.