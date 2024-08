Sito web: quante imprese lo hanno (e lo sfruttano per vendere)

La digitalizzazione ha cambiato in maniera profonda il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti e operano quotidianamente. Il sito web aziendale è ormai sempre più al centro delle azioni delle imprese attuali, visto che è una componente essenziale per qualsiasi attività imprenditoriale moderna. Ma quante sono le imprese che possiedono effettivamente un sito web? E soprattutto quante di esse utilizzano questo strumento per vendere i propri prodotti o i propri servizi?

Perché è importante il sito web aziendale

Avere un sito web è essenziale per le imprese che vogliono vendere online ma, per aumentare le conversioni, è fondamentale che sia ottimizzato in quest'ottica. Tra le attività utili in tal senso possiamo citare l'ottimizzazione SEO, che migliora la visibilità sui motori di ricerca, la cura dell'esperienza utente, che assicura una navigazione intuitiva e piacevole (nel suo sito, l'esperto UX Lorenzo Pinna chiarisce diversi aspetti al riguardo) e l'analisi dei dati di traffico, che consente di comprendere meglio il comportamento degli utenti e di adattare le strategie di marketing di conseguenza.

Un sito web permette alle imprese di raggiungere clienti a livello globale, espandendo in maniera significativa il mercato di riferimento. Le funzionalità di portali specifici, come gli e-commerce, permettono di automatizzare il processo di vendita, riducendo i costi e aumentando l'efficienza. Gli strumenti di analisi dei dati offerti dai siti web moderni permettono alle imprese di comprendere meglio il comportamento dei clienti e di adattare le proprie strategie di conseguenza.

Tra le diverse tipologie di siti, le funzionalità degli e-commerce sono molto importanti per un'azienda, perché permettono alle imprese di vendere prodotti e servizi direttamente ai consumatori, eliminando la figura degli intermediari e ampliando il mercato a cui si rivolgono.

La situazione dei siti web aziendali in Italia

Nel nostro Paese, il 72,5% delle imprese ha a disposizione un sito internet, ma soltanto il 18,9% delle aziende lo utilizza per la vendita di prodotti o di servizi. È uno scenario delineato in maniera precisa da un'analisi messa a punto da InfoCert.

La ricerca, che è basata sulle informazioni raccolte tra il 2021 e il 2022 dall'Istat, mette in evidenza che il Trentino Alto Adige è la regione con la più alta percentuale di aziende che hanno un sito web, un valore corrispondente all'84,6%. Nella classifica segue il Veneto, con l'83,3%, poi ci sono l'Umbria, con l'82,4%, e la Lombardia, con l'82,1%. La Calabria si trova all'ultimo posto, con il 55,3%, preceduta dalla Puglia, che ha una percentuale del 56,9%, e dalla Sardegna. Quest'ultima regione ha una percentuale di imprese con un sito web del 58,2%.

Le imprese che vendono in rete

Se si considera il numero di imprese che vendono online i loro prodotti o i loro servizi, il Trentino si conferma alla prima posizione, anche se soltanto il 25,9% delle aziende locali utilizza gli e-commerce. La Sicilia è in seconda posizione, con una percentuale del 23,3%, mentre al terzo posto c'è la Sardegna, con il 22,4%. In fondo alla classifica ci sono la Toscana, con il 14,4%, la Calabria, con una percentuale del 13,3%, e infine la Liguria, con il 10,1%.

La diffusione di internet veloce

È stata analizzata anche la diffusione della connessione ad internet veloce, con valori oltre 100 Mb/s, tra le imprese del nostro Paese. La Sicilia si distingue in questa classifica con il 56,4% delle aziende che dispongono di connessioni rapide, superando la media nazionale del 44,4% e guadagnano così il primato nazionale. Il secondo posto è occupato dalla Campania, con il 55,8%. Al terzo posto c'è il Lazio, con il 54,5%, e poi la Lombardia, con il 51%. Chiudono la classifica le Marche, con il 31% delle imprese che dispone di connessione veloce.