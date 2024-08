Mondovì, alla Mostra dell'Artigianato Artistico tanti laboratori per adulti e bambini

La Città di Mondovì, capoluogo territoriale e culturale del Monregalese, si prepara per l’evento che da oltre mezzo secolo caratterizza il suo Ferragosto: la Mostra dell’Artigianato Artistico.



Il successo della manifestazione sta nei suoi altisonanti numeri, dalle migliaia di visitatori sino alla quantità ed alla qualità di espositori ed eventi collaterali. L’edizione 2024, la cinquantaseiesima, vedrà protagonisti un centinaio di espositori nelle vie e nei palazzi del centro storico di Mondovì Piazza, lungo il percorso ad anello che parte e ritorna in Piazza Maggiore, passando da via Gallo, salita al Belvedere, giardini del Belvedere e via Vitozzi. Anche in alcuni locali della principale via d’accesso, via Vico, saranno presenti originali esposizioni di artigianato artistico.



Il Monte Regale, raggiungibile direttamente dal quartiere di Breo dalla funzionale e coreografica funicolare, a partire da mercoledì 14 sino a domenica 18 agosto ritornerà Capitale dell’Artigianato e dell’arte nelle sue diverse forme. Non solo con le opere già realizzate dagli espositori, ma anche offrendo a tutto il pubblico la possibilità di sperimentare, misurando la propria creatività con le diverse discipline. Da Le Fou Bijou, con Laura la Forgia pronta ad accompagnarvi lungo il percorso creativo di collane, anelli con plexiglass di recupero, a E-Doll, con Paola Monzani e il Sashiko, l’antica arte del ricamo giapponese oggi ripresa e reinterpretata in chiave moderna.



Diverse le proposte del Museo Civico della Stampa come la litografia in cucina, il laboratorio di stampa con caratteri mobili in legno, il disegno dal vero, la stampa con materiali di recupero, la stampa con l’utilizzo della curcuma l’acquaforte ‘en plein air’ con Oscar Giachino.



Numerose le proposte nel mondo dell’arte ceramista a partire dai laboratori Besio 1842, in collaborazione con il Museo della Ceramica, rivolti ad adulti e bambini, proseguendo con Giuseppe Delle Giustina (Cimarosa) e costruzione di ciotola o di ceramica sonora, sino al vasaio Giancarlo Fiesco che, con l’aiutante di bottega Jacopo Romeo, svelerà i segreti del tornio e della lavorazione della terracotta. Si spazierà poi dal cucito creativo alle composizioni di fiori secchi, dall’arte di intrecciare (realizzazione di pesciolini, fiori e soli intrecciati con i salici) ai biglietti realizzati a mani di Tilly Creatif. Un totale di 37 diverse attività che, come accaduto nelle precedenti edizioni, cattureranno l’attenzione di centinaia di ‘artisti in erba’.