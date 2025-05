Conto alla rovescia per Funamboli a Mondovì: il tema della sesta edizione sarà "Libertà&Liberazione"

La sesta edizione del Festival Funamboli è pronta a entrare nel vivo, animando Mondovì dal 16 maggio al 24 giugno con la tematica “Libertà&Liberazione”.

Un fil rouge particolarmente importante e significativo, quello scelto per il 2025, dichiaratamente ispirato e dedicato agli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo e capace di declinare gli ambiti culturali in svariate forme: dal cinema, alla letteratura, alla musica, passando per la fede religiosa e l’illustrazione, essere liberi è la conditio sine qua non per poter creare e divulgare senza timori e senza catene.

Dopo aver illustrato gli ospiti di maggio, l’associazione culturale Gli Spigolatori è pronta a rendere noto il calendario di tutti gli incontri, con un colpo di coda “a sorpresa” proprio sul finale.

Di seguito il cartellone complete

Venerdì 16 maggio alle ore 18.30 presso la Libreria Confabula, appuntamento con l’incontro “La libertà oltre la paura” in compagnia dello scrittore Paolo Roversi;

Sabato 17 maggio alle ore 21 presso il cine-teatro “Baretti”, spazio a “La libertà di essere sé stessi” con Mauro Corona (evento sold out);

Venerdì 23 maggio alle ore 21 presso il chiostro della Cattedrale, invece, sarà con noi Enzo Bianchi per l’incontro “Conoscere la morte ci rende liberi”;

Venerdì 30 maggio alle ore 21, sempre presso il chiostro della Cattedrale, verrà ufficialmente presentato il libro “Diario da un monastero” di Alex Corlazzoli. A dialogare con lui sulla tematica “La libertà interiore”, due ospiti d’eccezione: Mariapia Veladiano (scrittrice, teologa e finalista allo Strega 2010) e Fratel Emiliano, priore della comunità monastica di Cellole di San Gimignano (SI);

Sabato 31 maggio alle ore 18 presso il Museo della Ceramica, infine, Valentina Zavoli (figlia del compianto Sergio) ripercorrerà l’immenso lascito del padre e rifletterà sulla tematica “La libertà nel giornalismo”;

Martedì 3 giugno alle ore 20.45 presso il Museo della Ceramica proiezione del film “L’uomo del futuro” di e con Giorgio Diritti, ispirato alla Strage di Marzabotto, alla vicenda della famiglia Cervi e alle stragi e agli atti di rappresaglia nazifascista della Seconda guerra mondiale;

Giovedì 12 giugno ore 18 presso il Museo della Ceramica “La libertà per immagini” con lo scrittore e saggista Walter Fochesato. Studioso di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione, Fochesato ha pubblicato numerosi testi dedicati alla spiegazione delle guerre ai bambini. Coordinatore editoriale della rivista Andersen e membro di giuria del premio Gianni Rodari, la sua esperienza ha avvicinato non solo i più giovani, ma anche molti adulti, allo strumento dell’illustrazione come veicolo di divulgazione e comunicazione. Evento realizzato in collaborazione con il Festival Illustrada;

Martedì 17 giugno ore 18 presso il Museo della Ceramica, “La libertà dalle mafie” con il giornalista esperto in criminalità organizzata Claudio Fava;

Sabato 21 giugno ore 18 in Sala Ghislieri “La libertà di parola” con il conduttore e giornalista Giuseppe Cruciani. La mia libertà finisce dove inizia quella altrui, anche nell’espressione del linguaggio, ma qual è il limite e cosa, invece, non dovrebbe essere tacciato? Di questo si parlerà con Cruciani, noto per le provocazioni e per la capacità di cogliere l’aspetto meno scontato dell’attualità;

Martedì 24 giugno ore 21 presso il cine-teatro Baretti “La libertà in musica” con i Modena City Ramblers. Il celebre gruppo emiliano, che può vantare oltre 30 anni di storia, ha fatto della libertà e della liberazione uno dei suoi temi principali. Da “La pianura dei sette fratelli” a una versione folk-rock di Bella Ciao, i loro ideali risuonano nelle note della loro musica e trasformano l’arte in impegno civile.

Funamboli, che nasce come festival dedicato alla “buona parola” scritta e parlata, non poteva esimersi dal celebrare la fine di una lunga, cruenta oppressione e l’inizio di un’epoca caratterizzata dalle parole plurali. Per non dimenticare che “la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì e in collaborazione con Libreria Confabula, Associazione Italiana Cultura Classica – sezione di Cuneo, ANPI Mondovì, associazione culturale Illustrada, Parrocchie Duomo e Carassone – Diocesi di Mondovì, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e Casa do Menor Italia.

Iscrizioni su Eventbrite oppure alla mail assoc.spigolatori@gmail.com