"Costruire il futuro": a Saluzzo un salone di due giorni organizzato dalla Scuola Edile di Cuneo

Venerdì 23 e sabato 24 maggio la Scuola Edile di Cuneo organizza due giornate dell’edilizia a Saluzzo dal titolo “Costruire futuro”, una manifestazione, ad ingresso gratuito e aperta a tutti, promossa con il patrocinio di Formedil, Ministero dell’Istruzione, Regione, Provincia, Confindustria, Confartigianato, Cassa Edile, Asl e altre diverse realtà locali.

Il salone, che nasce per stimolare i ragazzi, ma è aperto a tutti, unisce competizione, formazione, premiazioni, laboratori, musica e intrattenimento in un ricco programma articolato su due giornate.

«L’idea di questa manifestazione – spiega Elena Lovera, presidente della Scuola Edile - nasce dall’esigenza di comunicare i grandi cambiamenti che sta vivendo il mondo dell’edilizia, non dobbiamo temere l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, dobbiamo governarla, c’è tanta tecnologia oggi che può aiutare in termini di sicurezza sul lavoro e tanta innovazione che può contribuire ad un percorso di sostenibilità ambientale. Aprire e mostrare il nostro mondo agli addetti ai lavori, a studenti e cittadini per assistere a gare di arte muraria o cimentarsi con la realtà virtuale, accompagnati da spazi culturali di settore con nomi di rilievo nazionale, è un modo per far meglio comprendere le sfide del futuro».

La scuola edile Cuneo si pone come leader della formazione di settore in provincia di Cuneo, grazie ai continuativi rapporti con gli istituti tecnici della provincia, con gli enti preposti al controllo della sicurezza in cantiere, con le istituzioni e all’autorevolezza e al grande lavoro svolto nella bilateralità.

«Prevenire – aggiunge il vicepresidente Salvatore Correnti – significa educare i giovani al mondo del lavoro rispettando le regole necessarie per la sicurezza di tutti per evitare tragedie. Per questo come Scuola Edile Cuneo siamo molto sensibili e attenti a questa missione e questa manifestazione si inserisce ed esprime perfettamente questa nostra filosofia. Vogliamo coinvolgere tutti i cittadini, famiglie comprese, che insieme a noi, sono i primi educatori e quindi coloro che formano i futuri lavoratori. L'occasione si presta per parlare la stessa lingua dei ragazzi, responsabilizzandoli, ma senza spaventarli. E poi si potranno divertire tra musica e simulazioni».

Conclude Laura Blua, direttrice della Scuola Edile: «Pensare alla giusta formazione delle nuove generazioni, concentrandoci sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza, garantirà ai giovani anche una stabilità lavorativa, aspetto che ormai si è un po' perso sostituito dalla estemporaneità di progetti e scarsa visione per il futuro, demolendo aspettative e progettualità. Ecco, noi intendiamo evitare questa deriva, favorendo invece delle opportunità. Formazione e sicurezza sul lavoro sono i nostri punti di forza».

Attraverso convegni, laboratori, esperienze interattive con simulatori, visori e le più innovative tecnologie utilizzate in campo edile, l’iniziativa si configura come una piattaforma strategica per rafforzare la rete tra mondo della formazione, imprese edili e istituzioni.