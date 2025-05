Sport, inclusione e ispirazione: una serata con i Campioni dello Sport Paralimpico

Il Comune di Marene, insieme al Circolo Noi Oratorio San Giuseppe, è tra i beneficiari del bando regionale "Sport al Centro", un progetto della Regione Piemonte che sostiene iniziative dedicate ai giovani attraverso lo sport come strumento di crescita, aggregazione e inclusione sociale. Un percorso che ha già visto la realizzazione di numerose attività e che si prepara a vivere uno dei suoi momenti più significativi.

Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 21, il Centro Sportivo Don Avataneo di Marene ospiterà "Serata con i Campioni", un evento imperdibile dedicato ai valori più autentici dello sport. A salire sul palco saranno quattro grandi protagonisti che con il loro talento, la loro determinazione e le loro storie di vita hanno saputo trasformare le difficoltà in opportunità di riscatto e successo:

Carlotta Gilli , pluricampionessa paralimpica di nuoto

, pluricampionessa paralimpica di nuoto Diego Colombari , campione del mondo di handbike

, campione del mondo di handbike Simone Zenini , referente della sede di Cuneo di Insuperabili ed ex presidente del Cuneo Calcio

, referente della sede di Cuneo di Insuperabili ed ex presidente del Cuneo Calcio Michele Biglione, campione olimpico di sci di fondo

"Sono molto felice che sportivi di questo calibro abbiano accolto il mio invito a questa serata speciale a Marene" dichiarano gli organizzatori "… sarà un’occasione unica per celebrare lo sport, l’inclusione e l’incredibile ispirazione che questi atleti portano nelle nostre vite. La loro testimonianza ci ricorda quanto la forza di volontà possa abbattere qualsiasi barriera e quanto spesso ci lasciamo scoraggiare per ostacoli molto più piccoli. Invitiamo tutta la comunità a partecipare: torneremo a casa arricchiti e motivati, con qualcosa di prezioso che ci accompagnerà nel nostro quotidiano".

Emozionata e orgogliosa anche Alessandra Testa, assessore del Comune di Marene, che commenta così l'iniziativa "… questa serata rappresenta molto più di un semplice evento sportivo: è un messaggio potente di speranza e di coraggio che vogliamo lanciare soprattutto ai nostri giovani. Questi atleti ci dimostrano che ogni sfida può essere vinta, che ogni limite può diventare un punto di forza. A nome dell’amministrazione comunale, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento e invito tutti i cittadini a partecipare numerosi: non sarà solo una serata da ricordare, ma una lezione di vita che resterà nel cuore di ciascuno di noi”.

L’appuntamento è quindi per venerdì 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sportivo Don Avataneo di Marene, in Via Pascheretto 3.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.