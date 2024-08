Sono stati recuperati e portati a valle in buone condizioni di salute i due alpinisti che nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 luglio, hanno lanciato l’allarme dopo aver smarrito la via del sentiero che stavano percorrendo sulle montagne di Crissolo, nella zona di Punta Gastaldi e del rifugio Giacoletti, ed essere finiti in un punto particolarmente pericoloso, impossibilitati a proseguire. I due sono stati raggiunti e portati a valle dai Vigili del Fuoco, intervenuti con l’elicottero Drago.