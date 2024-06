Saluzzo, assegnate dal sindaco le deleghe agli assessori resta il nodo della Presidenza del Consiglio

Il sindaco Franco Demaria nella prima riunione della sua giunta comunale di Saluzzo, ha distribuito le deleghe agli assessori.

Demaria ha avocato a sé le deleghe di Sanità, Servizi elettorali, Anagrafe, Stato civile, Politiche di area vasta, Protezione civile, Polizia locale, Personale, Ambiente.

La vicesindaca Francesca Neberti avrà Lavori pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Verde pubblico.

Fiammetta Rosso si occuperà di Sociale, Servizi alla persona, Servizi scolastici, Integrazione, Politiche giovanili di sostegno.

Attilia Gullino di Politiche culturali e Pari opportunità, Turismo, Politiche giovanili di sviluppo.

Enrico Falda, neo assessore, di Bilancio, Politiche tributarie e Sport.

Giampiero Bravo, l’altra new entry, di Attività produttive, Mercati e fiere, Servizi cimiteriali.

Resta da affrontare la questione della Presidenza del Consiglio comunale, prima della seduta d’insediamento convocata per mercoledì 26 giugno alle 18 all’Antico palazzo comunale di Salita al Castello.

La presidenza, negli intendimenti della maggioranza, andrà ad Andrea Momberto (Città Democratica) mentre restano da definire le partecipate, a partire dalle Fondazioni Bertoni e Apm (Scuola di Alto Perfezionamento Musicale), che erano presiedute da Carlotta Giordano e Alessandra Tugnoli.

Per la residenza per anziani Tapparelli, data la situazione difficile, pare non esserci la corsa ad accaparrarsi la presidenza.

Ed è proprio sul “nodo presidenza” del Consiglio comunale che si annunciano le prime scintille.

Risulta infatti essere stata avanzata dalle opposizioni di centrodestra la richiesta che la presidenza venga assegnata ad un esponente della minoranza, nella fattispecie a Paola Sanzonio (75 preferenze personali), eletta nella lista civica di Giovanni Damiano.

“Una scelta – afferma Damiano - che ha un precedente con Caterina Rinaudo (Forza Italia) ai tempi del sindaco Paolo Allemano, che apprezzeremo come gesto di apertura e disponibilità. Abbiamo avanzato la richiesta, insieme al collega Marco Piccat, al sindaco Demaria e comunicato al segretario comunale. Per dei democratici inclusivi, attenti al genere – aggiunge Damiano in tono ironico – non dovrebbe essere così difficile accettare la nostra proposta”.

Appare invece difficile, a quanto risulta, che la richiesta venga accolta.