Si torna a parlare di vetri frantumati a Cuneo: preso di mira un furgone parcheggiato

Si torna a parlare, dopo diverse settimane, di vetri frantumati e mezzi parcheggiati presi di mira in città, a Cuneo.

Di nuovo in via della Pieve, nella zona degli ex Lavatoi, dove molti abitanti del centro storico, privi di autorimesse, lasciano in sosta le vetture.

Ad essere preso di mira un furgone, di quelli da lavoro. Il fatto sarebbe accaduto la scorsa notte e non c'è, al momento, segnalazione di altri casi.

Probabile che si tratti di un fatto accostabile ai numerosi già accaduti in diversi quartieri del capoluogo, riconducibili per lo più a soggetti, spesso in stato di alterazione psicofisica, alla ricerca di qualche spicciolo o di qualunque cosa possa essere venduta in cambio di denaro.