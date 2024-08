Estrattore di succo: che cos’è e perché conviene averne uno

Oggi si sta diffondendo velocemente un elettrodomestico chiamato estrattore di succo il cui acquisto va preso in considerazione il prima possibile.

Estrattore di succo: che cos’è

Un estrattore di alta qualità è un piccolo ma potente apparecchio che vi permette di realizzare a casa succhi, centrifugati, frullati e molto altro ancora. Infatti, con un estrattore, ottenete anche basi per cocktail, alimenti per la prima infanzia, latte vegetale. L'estrattore è uno strumento incredibile perché, a differenza di altri come lo spremiagrumi, vi consente di ottenere il prezioso succo non solo da frutta ma anche da verdure, erbe aromatiche, frutta secca, legumi, semi, fiori addirittura.

Il tutto è possibile grazie alla tecnica di estrazione a freddo che l’estrattore utilizza. In sostanza, all’interno dell'elettrodomestico è presente una coclea, una vite infinita, che permette di spingere gli ingredienti lentamente verso il filtro affinché la polpa si separi dal succo. Il processo a bassi giri mantiene i nutrienti (vitamine e sali minerali) intatti, cosa impossibile per frullatori o spremiagrumi.

Estrattore di succo: perché conviene averne subito uno

Già dalla sua descrizione generale, è facile che abbiate capito perché vi conviene avere il prima possibile un estrattore di succo. Oltre al fatto che permette di lavorare non solo frutta ma altri ingredienti, l'estrattore di succo vi aiuta a migliorare la vostra dieta. Se state cercando di fare l'importante ma difficile passaggio da una dieta onnivora, cioè che comprende anche alimenti di origine animale, a una vegetariana o addirittura vegana, l'estrattore è quello che fa al caso vostro. Vi aiuta ad aumentare la quantità di frutta, verdura e altri vegetali nella vostra alimentazione di tutti i giorni, ottenendo una forma fisica migliore, un peso minore e uno stato di salute più buono.

Un maggiore consumo di frutta e verdura sotto forma di succo favorisce, ad esempio, la diuresi che elimina tossine dall'organismo, aiutando il benessere dell’apparato urinario e dei reni. Grazie a un maggiore consumo di succhi freschi privi di zuccheri, coloranti artificiali e conservanti, l'apparato gastrointestinale funziona meglio. Se soffrite, come tanti altri in questi tempi moderni, di colite, sindrome del colon irritabile, gonfiore, fatica a digerire, l'estrattore di succo diventa un prezioso alleato. Se l'intestino funziona meglio, anche le difese immunitarie reagiscono meglio agli attacchi esterni, fornendovi una protezione attiva ai malanni di stagione.

Non si tratta solo di benessere e di peso sulla bilancia poiché passare a una dieta vegetariana o vegana ha dei risvolti positivi sull’ambiente. Basta scorrere un po’ di dati in merito al consumo di acqua ed energia per produrre un chilo di carne in confronto a quella usata per un chilo di vegetali per capire che le diete plant based sono più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Inoltre, l'elettrodomestico permette di dire per sempre addio ad altri piccoli strumenti come lo spremiagrumi, facendovi risparmiare spazio in cucina e ottimizzare le risorse. Un solo elettrodomestico che svolge più funzioni, è più pratico e vi fa ridurre i costi, evitando di comprarne altri.